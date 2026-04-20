به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در نشست بررسی روند احیای دریاچه ارومیه که با حضور استاندار آذربایجان غربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه برگزار شد، شینا انصاری گفت: تأکیدات رییس‌جمهور در خصوص احیای دریاچه ارومیه بسیار جدی بوده و سیاست دولت بر پایه توسعه پایدار بنا شده است.

انصاری با اشاره به افزایش بارش‌ها در سال جاری، تأکید کرد که نباید بارش‌های اخیر را به‌عنوان «آب جدید» تلقی کرد، زیرا وضعیت حوضه آبریز شکننده است و مدیریت منابع آب باید با جدیت دنبال شود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خاطرنشان کرد که میزان اراضی زیر کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ظرفیت تحمل اکولوژیک منطقه فراتر رفته است و بنابراین توسعه صنایع آب‌بَر نباید در این منطقه صورت گیرد.