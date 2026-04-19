با صدور اطلاعیهای اعلام شد؛
انستیتو پاستور ایران، قرارداد و تعهد رسمی یک کارآفرین برای بازسازی این مرکز را تکذیب کرد
انستیتو پاستور ایران با صدور اطلاعیهای، اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تعهد یک کارآفرین به پرداخت تمامی هزینههای بازسازی این مرکز را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، انستیتو پاستور ایران در این اطلاعیه ضمن قدردانی از همدردی مردم شریف ایران، بر گستردگی خسارات وارده به زیرساختها و تجهیزات این مرکز علمی تأکید کرد.
براساس اعلام انستیتو پاستور ایران، تاکنون هیچ قرارداد یا تعهدنامه رسمی با کارآفرینان در خصوص تأمین هزینههای بازسازی منعقد نشده است.
این مرکز در حال حاضر مشغول برآورد دقیق خسارات و برنامهریزی برای فرآیند بازسازی است که به دلیل گستردگی آسیبها، نیازمند زمان خواهد بود.
انستیتو پاستور ایران همچنین آمادگی خود را برای همکاری با اشخاص حقیقی، حقوقی و نیکوکاران در جهت احیاء و توسعه خدمات درمانی و پژوهشی اعلام کرد و خاطرنشان ساخت که هرگونه مشارکت احتمالی، پس از طی فرآیندهای قانونی و اداری، به صورت رسمی و شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.
این اطلاعیه از هموطنان درخواست کرده است که اخبار مربوط به انستیتو پاستور ایران را صرفاً از طریق کانالهای رسمی وزارت بهداشت پیگیری نمایند.