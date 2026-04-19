نحوه آموزش و امتحانات پایان ترم دانشجویان
رئیس دانشگاه الزهرا (س) با تاکید بر اینکه حدود ۵ هفته به پایان ترم تحصیلی دانشجویان باقی مانده است، گفت: در حال حاضر آموزش دانشجویان به صورت مجازی برگزار می شود؛ نحوه ادامه ترم و همچنین امتحانات پایان ترم نیز تابع دستورات وزارت علوم است.
به گزارش ایلنا، زهرا ناظمبکائی در مراسم استقبال از مهدیه اسفندیاری، فعال حقوق مردم فلسطین در جمع خبرنگاران درباره وضعیت آموزش در دانشگاه گفت: طبق اعلام وزارت علوم، آموزشها تا اطلاع ثانوی بهصورت مجازی در حال انجام است و بر اساس همان پروتکلهای ابلاغی وزارتخانه ادامه دارد. از جمله تأکید شده که ارزیابی دانشجویان صرفاً به امتحان پایانترم منوط نشود و در طول ترم، کوییزها و آزمونهای متعددی برگزار شود تا حقی از دانشجویان ضایع نشود.
رئیس دانشگاه الزهرا (س) درباره برگزاری دفاع پایاننامهها نیز بیان کرد: دفاعها بهصورت مجازی و طبق مهلتهای تعیینشده در حال انجام است.
ناظمبکائی در خصوص وضعیت اینترنت بینالملل دانشگاه گفت: پیگیریها در این زمینه در حال انجام است و به نظر میرسد از روز گذشته اتصال برقرار شده باشد. بر اساس پروتکلهای سازمان فناوری اطلاعات، فرآیند اتصال شبکه اینترنت دانشگاه در حال انجام است.
وی درباره وضعیت خوابگاهها نیز اظهار کرد: خوابگاهها تا زمان اعلام وزارت علوم بسته خواهد بود. با توجه به شرایط موجود، بسیاری از خانوادهها اجازه حضور دانشجویان را نمیدهند و حتی در زمان برگزاری حضوری کلاسها نیز تقریباً نیمی از ظرفیت خوابگاهها به همین دلیل خالی بود.
وی افزود: دانشجویان بینالملل عمدتاً به کشورهای خود بازگشتهاند و تعداد محدودی از آنها باقی ماندهاند که تلاش کردیم با توجه به تعداد کم، در دانشگاههای دیگر اسکان داده شوند.
رئیس دانشگاه الزهرا (س) در پاسخ به این پرسش که آیا آموزش حضوری از سر گرفته خواهد شد، گفت: این موضوع بستگی به تصمیم وزارت علوم دارد. با توجه به اینکه ترم از ۲۵ بهمن ماه آغاز شده و تا هفته اول خرداد ادامه دارد، حدود پنج هفته از ترم باقی مانده و پس از آن وارد دوره امتحانات میشویم. برای این مدت کوتاه، بازگشایی خوابگاهها و بازگشت دانشجویان میتواند حواشی خاص خود را داشته باشد، بنابراین هر تصمیمی که وزارتخانه اتخاذ کند، ملاک عمل خواهد بود.
وی درباره نحوه برگزاری امتحانات گفت: منتظر اعلام نظر وزارت علوم هستیم، اما اگر تصمیمگیری به دانشگاه واگذار شود، امتحانات نیز با همان بستر مجازی که کلاسها برگزار شده، انجام خواهد شد. همچنین تأکید میکنم که ارزیابی دانشجویان تنها به یک امتحان محدود نیست و مجموعی از نمرات در طول ترم میتواند به موفقیت آنها کمک کند.
ناظمبکائی همچنین در پایان یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ دو همایش درباره غزه در دانشگاه برگزار کردیم. پس از این اتفاق، برای مهدیه اسفندیاری نامهای نوشتیم، مصاحبه انجام دادیم و به یاد ایشان کاشت نهال داشتیم. امیدوار بودیم امروز خودشان حضور پیدا کنند و روایتشان را بازگو کنند، اما متأسفانه به دلیل فشارهای زیادی که تحمل کردهاند، بهویژه پس از گذراندن بیش از یک سال شرایط سخت زندان، شب گذشته مطلع شدیم که در بیمارستان بستری شدهاند. امیدواریم پس از بهبودی، مجدداً در دانشگاه حضور پیدا کنند.