شبکه آزمایشگاهی کشور، مرجع تولید شواهد معتبر نظارتی
رئیس سازمان غذا و دارو در پیامی به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی، با اشاره به گستردگی شبکه آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو شامل آزمایشگاه مرجع مرکزی، آزمایشگاههای تابعه معاونتهای سراسر کشور و آزمایشگاههای مجاز همکار، بر همافزایی این شبکه در پایش کیفیت و پاسخ سریع به رخدادهای سلامت تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی در این پیام با اشاره به جایگاه علم آزمایشگاه در زنجیره سلامت گفت: آزمایشگاهها بهعنوان «چشم بینای نظام سلامت» و «مرجع تولید شواهد معتبر»، نقشی اساسی در پایش کیفیت، استانداردسازی روشهای آزمون، اعتبارسنجی کیتها و مواد اولیه، و ارائه نظرات کارشناسی مبتنی بر شواهد برای تصمیمگیریهای کلان نظارتی ایفا میکنند.
وی افزود: نظام نظارتی کارآمد، بدون حضور متخصصان علوم آزمایشگاهی در حوزههای مختلف کنترل کیفیت، تشخیص و پایش، قابل تصور نیست. مستندسازی دقیق فرآیندها، شفافیت در گزارشدهی، ردیابیپذیری نتایج و اتکا به شواهد آزمایشگاهی، از دستاوردهای مستقیم حضور علم آزمایشگاه در ساختار سلامت است.
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر رویکرد تنظیمگری مبتنی بر علم تصریح کرد: آزمایشگاه مرجع کنترل دارو، غذا و تجهیزات پزشکی این سازمان، همراه با آزمایشگاههای تابعه معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور و آزمایشگاههای مجاز و همکار، شبکهای یکپارچه را تشکیل میدهند که امکان پایش سریع، نمونهبرداریهای نظارتی و کنترل کیفیت در سطوح مختلف زنجیره تأمین را فراهم میآورد.
پیرصالحی خاطرنشان کرد: پایبندی به اصول تضمین و کنترل کیفیت، اجرای برنامههای مهارتسنجی، استفاده از روشهای تحلیلی معتبر و اعتبارسنجیشده، و توسعه آموزشهای تخصصی مستمر، ارکان جداییناپذیر فعالیتهای آزمایشگاهی ذیل سازمان غذا و دارو هستند که اعتماد عمومی به ایمنی و کیفیت محصولات سلامت را تضمین میکند.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، معاون وزیر بهداشت در پایان این پیام، روز علوم آزمایشگاهی را به همه فعالان این عرصه علمی، بهویژه همکاران پرتلاش در شبکه آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو و معاونتهای سراسر کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با اتکا به دانش روز، فناوریهای نوین و مسئولیتپذیری حرفهای، گامهای مؤثرتری در مسیر صیانت از سلامت جامعه و ارتقای جایگاه ایران در شبکههای منطقهای و جهانی آزمایشگاهی مرجع برداشته شود.