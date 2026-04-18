به گزارش ایلنا، به منظور ارتقای زیرساخت‌ها و با هدف افزایش ظرفیت و سرعت پاسخگویی، مرکز تماس تلفنی ۱۴۲۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۱ روز شنبه ۲۹ فروردین، غیرفعال است.

مرکز تماس سازمان تامین اجتماعی با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به‌ صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای سال و تعطیلات، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم‌ و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های تمامی بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی است.

انتهای پیام/