پیشنهادهای سه دانشگاه علوم پزشکی برای نظام ارزشیابی پژوهشی

به گزارش ایلنا، نظام ارزشیابی پژوهشی و فناورانه دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی مورد بازنگری قرار گرفت و این دانشگاه ها پیشنهاداتی نظیر تعویق و ادغام ارزشیابی امسال و کیفی‌سازی سنجش فناوری را مطرح کردند.

همچنین این دانشگاه ها چالش‌های ناشی از شرایط سال گذشته نظام ارشیابی پژوهشی و فناورانه نظیر مشکلات زیرساختی و محدودیت‌های عملیاتی را مورد بررسی قرار دادند. در نهایت تصمیم بر این شد نظام ارزشیابی امسال تعویق و با ارزشیابی سال آینده ادغام شود تا فرصتی برای تدوین یک مدل جامع‌تر فراهم شود.

بر این اساس دانشگاه های فوق در خصوص تفکیک و کیفی‌سازی سنجش حوزه فناوری نیز تاکید کردند که فناوری باید به صورت کیفی و متناسب با ظرفیت‌های هر دانشگاه ارزیابی شود و الزام ورود همه به این حوزه وجود ندارد.

همچنین سه دانشگاه علوم پزشکی فوق پیشنهاد کردند شاخص‌های پژوهشی دانشگاه ها با معیارهای بین‌المللی انطباق بیشتری داشته باشد و از تمرکز صرف بر امتیازهای کمی کاسته شود.

قرار است پیشنهادهای فوق در قالب سندی مشترک از سوی سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی به وزارت بهداشت ارائه شود تا در فرآیند سیاست‌گذاری نظام ارزشیابی پژوهش و فناوری مدنظر قرار گیرد.

