زلزله بومهن بدون خسارت و مصدوم

زلزله بومهن بدون خسارت و مصدوم
مدیرعامل هلال احمر استان تهران اعلام کرد که زمین لرزه ۴.۱ ریشتری بومهن در استان تهران خسارتی در پی نداشت.

به گزارش ایلنا، حدود ساعت ۱۵:۳۰ امروز زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر بومهن تهران را لرزاند که در پی آن تیم های امدادونجات هلال‌احمر برای ارزیابی به نزدیک کانون زلزله اعزام شدند.

فتحی مدیرعامل هلال احمر استان تهران در این خصوص گفت: براساس گزارش تیم‌های امدادونجات هلال‌احمر که به کانون زلزله اعزام شده بودند، این زمین‌لرزه هیچگونه خسارتی در پی نداشته است.

 

 

انتهای پیام/
