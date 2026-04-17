عضو شورای شهر تهران خبر داد
آغاز مرمت و بازسازی بناهای تاریخی تهران
عضو شورای شهر تهران از آغاز مرمت و بازسازی میراث تاریخی شهر تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید احمد علوی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت:
«با وجود تجاوز و حمله رژیم های تروریستی صهیونیستی و آمریکا، خطر از بسیاری از بناهای میراثی تهران رفع شده و با برنامهریزی دقیق مدیریت شهری، مسیر مرمت و احیای آنها آغاز شده است.
تهران، پایتخت مقاومت، از دل تهدید عبور کرده و هویت تاریخی این سرزمین، همچون ققنوس، بار دیگر سر برمیآورد.»