به گزارش ایلنا، مطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران عزیز و رسانه‌ها و ضمن احترام به همه احزاب و تشکل‌ها؛ این روزها در تهران سرافراز بیش از ۴۰ هزار خانه آسیب دیده و بازسازی اولویت اول مدیریت شهری است.

شهردار تهران و همراهان او در حال حاضر هیچ فرصت و برنامه‌ای برای فعالیت انتخاباتی ندارند.

