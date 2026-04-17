سخنگوی شهرداری تهران:
شهردار تهران برنامهای برای فعالیت انتخاباتی ندارد
کد خبر : 1774342
سخنگوی شهرداری تهران با انتشار پیامی اعلام کرد که شهردار تهران و همراهان او در حال حاضر هیچ فرصت و برنامهای برای فعالیت انتخاباتی ندارند.
به گزارش ایلنا، مطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران عزیز و رسانهها و ضمن احترام به همه احزاب و تشکلها؛ این روزها در تهران سرافراز بیش از ۴۰ هزار خانه آسیب دیده و بازسازی اولویت اول مدیریت شهری است.
