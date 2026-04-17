فاجعهای که وجدان بشریت را به آتش کشید
به گزارش ایلنا به نقل از جمعیت هلالاحمر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به حمله وحشیانه به منطقهای مسکونی در شهر چهارباغ کرج که منجر به شهادت ۱۵ عضو یک خانواده، از جمله ۶ کودک معصوم شد، این اقدام را مصداق آشکار یک جنایت جنگی و نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه دانست.
وی افزود: کدام وجدان بیداری میتواند در برابر صحنههایی که کودکان بیگناه، در آغوش خانوادههایشان، قربانی آتش کینه و تجاوز میشوند، سکوت کند؟ این جنایت نهتنها حمله به یک خانواده، بلکه حمله به انسانیت، اخلاق و تمامی ارزشهای بشری است.
کولیوند با تأکید بر اینکه هدف قرار دادن مناطق مسکونی و غیرنظامیان، بهویژه کودکان، بهصراحت در تعارض با کنوانسیونهای بینالمللی است، افزود: آنچه در چهارباغ رخ داد، سندی زنده از بیاعتنایی به قوانین جهانی و نشانهای از سقوط اخلاقی عاملان این فاجعه است. این کودکان، نه سلاح به دست داشتند و نه نقشی در هیچ نزاعی؛ تنها جرمشان زندگی در خانهای بود که آماج حمله قرار گرفت.
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مسئولیت نهادهای بینالمللی خاطرنشان کرد: ما این جنایت را با تمام توان از مجاری حقوقی و بینالمللی پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد خون این عزیزان بیپاسخ بماند. مطالبهگری برای احقاق حقوق این شهدا، نهتنها وظیفه ما، بلکه رسالتی انسانی و جهانی است.
وی در پایان با اشاره به ایستادگی و اقتدار هلالاحمر در دفاع از مظلومان تصریح کرد: هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر اصول انسانی، عدالتخواهی و تعهد به کرامت بشر، با صدایی رسا در کنار خانوادههای داغدار خواهد ایستاد و تا تحقق عدالت، این مطالبه را رها نخواهد کرد. یاد و نام این کودکان معصوم، بهعنوان نماد مظلومیت و حقیقت، در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند و وجدانهای بیدار را به قیام برای عدالت فرا خواهد خواند.