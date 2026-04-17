به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران محدوده پارک چیتگر و همچنین آزادراه ساوه–تهران محدوده احمدآباد مستوفی نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و هیچ‌گونه مداخلات جوی در محورهای شمالی کشور مشاهده نمی‌شود.

محبی در ادامه به محورهای مسدود شریانی اشاره کرد و گفت: محور قدیم بستان‌آباد–میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر جایگزین قره‌چمن–راه فرعی هشترود–میانه انجام می‌شود.

همچنین آزادراه تبریز–زنجان در محدوده عزیزکندی تا قویون قشلاقی در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و رانندگان می‌توانند از مسیر جایگزین سه‌راهی عزیزکندی به هشترود و سپس هشترود به قویون قشلاقی استفاده کنند.

وی با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی تصریح کرد: محورهای پاتاوه–دهدشت و هشتگرد–طالقان تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین درباره محورهای دارای انسداد فصلی خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت) و وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند.

محبی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و زمان سفرشان را مدیریت کنند.

