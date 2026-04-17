هوای تهران قابل قبول است

به گزارش ایلنا از شرکت کنترل کیفیت هوا, هم اینک عدد شاخص کیفیت هوا عدد ۷۵ pm2.5 را ا نشان می دهد.

بر اساس داده های این شرکت، این عدد بطور میانگین در ۲۴ ساعت گذشته ۶۹ pm2.5 در وضعیت قابل قبول بوده است.

همچنین از ابتدای فروردین تاکنون تهران ۱۹ روز هوای پاک و ۱۷ روز سالم را تجربه کرده است.

آلاینده ای هوا شامل منواکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق کمتر از ٢.۵ میکرون و ذرات معلق کمتر از ۲۰ میکرون می شود.

هرگاه شاخص کیفیت هوا صفر تا ۵۰ باشد یعنی کیفیت هوا در وضعیت پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول. ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس. ۲۰۱ تا۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در وضعیت خطرناک قرار دارد.

