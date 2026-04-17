وقوع ۵ فقره تصادف فوتی در هفته پایانی فروردین در تهران

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور در توضیح حوادث مرگبار رانندگی در هفته آخر فروردین ماه گفت: اولین حادثه در روز یکشنبه (۲۳ فروردین ماه) حوالی ساعت ۱۴:۳۰ در مسیر غرب به شرق بزرگراه فتح بعد از پل کن به وقوع پیوست. در این حادثه راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت بی‌توجهی به جلو حین رانندگی از ناحیه جلو با عقب یک دستگاه سواری جک برخورد کرد که در اثر این برخورد راننده موتورسیکلت (مرد ۳۷ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و ضربه وارده به سر در دم فوت شد.

وی در ادامه با ابراز تأسف از وقوع سه فقره تصادف فوتی دیگر در روز سه‌شنبه (۲۵ فروردین ماه) خبر داد و گفت: سانحه اول روز سه‌شنبه در ساعت ۰۳:۰۷ بامداد در جاده امین آباد (شهید رستگاری)، رمپ ورودی به بزرگراه شهید کریمی رخ داد که در آن راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با پایه‌ فلزی چراغ روشنایی حاشیه بزرگراه برخورد می‌کند و در اثر این حادثه راننده (مرد ۴۰ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و ضربه وارده به سر، در دم جان خود را از دست داد.

موسوی‌پور خاطرنشان کرد: دومین سانحه روز سه‌شنبه ساعت ۱۷:۴۲ در بزرگراه شهید همت به شرق مقابل پارک پردیسان اتفاق افتاد. در این حادثه راننده یک دستگاه سواری پژو۲۰۷ به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ابتدا با جداول حاشیه سمت راست بزرگراه برخورد کرد سپس وارد فضای سبز حاشیه بزرگراه شد و با عابر پیاده‌ (مرد ۴۷ ساله) که در حال قدم زدن داخل فضای سبز بوده برخورد کرد که در اثر این حادثه عابر پیاده به علت شدت صدمات وارده در دم فوت شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اضافه کرد: دیگر حادثه فوتی روز سه‌شنبه ساعت ۲۲:۳۹، در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج، نرسیده به سه‌راه افسریه روبروی آفاق سیر رخ داد که در آن راننده یک دستگاه سواری پراید با عابر پیاده‌ای که به صورت ناایمن درحال تردد غیر مجاز از عرض بزرگراه مذکور بود، برخورد کرد و در این حادثه عابر پیاده متخلف (مرد ۳۵ ساله) در دم جان خود را از دست داد.

موسوی‌پور افزود: آخرین تصادف فوتی ثبت شده در هفته آخر فروردین ماه، در نیمه شب چهارشنبه ساعت ۰۰:۵۶ ، در بزرگراه شهید همدانی به شرق روی پل آزادگان اتفاق افتاد. در این تصادف راننده یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با گاردریل حاشیه بزرگراه برخورد کرد و سرنشین خودروی مذکور(مرد ۲۶ ساله) به علت شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت می‌کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان اظهار کرد: مسیری که در رانندگی پیش رو دارید همیشه قابل پیش‌بینی نیست اما با رعایت احتیاط و توجه کافی می‌توانید خطرات را به حداقل برسانید بنابراین از تمامی رانندگان عزیز تقاضا داریم برای پیشگیری از وقوع تصادفات ناگوار در حین رانندگی دقت و توجه کافی به جلو و اطراف داشته باشند تا بتوانند در صورت لزوم به موقع واکنش متناسب نشان دهند و از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar120.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/