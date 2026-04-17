فعالیت صندوق بازسازی و نوسازی دانشگاه شریف آغاز شد
همزمان با آغاز شروع به فعالیت صندوق بازسازی و نوسازی دانشگاه صنعتی شریف، بیانیه این صندوق با عنوان«دوباره میسازیمت «شریف» منتشر شد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه صندوق بازسازی و نوسازی دانشگاه صنعتی شریف به شرح ذیل است:
«در اولین ساعات روز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف هدف حمله دشمن متجاوز قرار گرفت. این مرکز نقش محوری در بسیاری از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه دارد. ساعاتی پس از حمله گروهی از اساتید، کارکنان و فارغ التحصیلان حاضر در صحنه با مادری میانسال روبرو شدند که میخواست دو قطعه چک مسافرتی ۵۰ هزار تومانی را که در دست داشت، برای بازسازی این مرکز اهدا کند. کمی پس از آن پیامی از یکی از کارآفرینان جوان کشور منتشر شد. در این پیام او از قصد خود برای اهدای چندین میلیارد تومان برای بازسازی مرکزی که او را در ساختن کسب و کاری موفق یاری کرد، خبر میداد.
علاوه بر موارد فوق پیامهای متعدد دیگری از فارغالتحصیلان داخل و خارج از کشور، اساتید شرکتهای کوچک و بزرگ که در ۶ دهه گذشته از خدمات فارغالتحصیلان دانشگاه بهرهمند شدهاند و سایر اقشار ایران عزیز دریافت شد. همه این پیامها حاکی از اشتیاق این عزیزان برای کمک به بازسازی زیرساختهای حیاتی فناوری اطلاعات داده هوش مصنوعی و سامانههای پردازش سریع دانشگاه بود. این واقعیت جرقهای شد تا به سرعت «صندوق» بازسازی و نوسازی شریف پا بگیرد.
این صندوق محملی خواهد بود تا کمکهای با منابع مختلف و با اشکال متنوع در جهت نوسازی مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه جذب شود. همچنین کوشش میکنیم این منابع به بهترین شکل در ساخت مرکز جدید بهتر روز آمدتر کارآمدتر موثرتر و هوشمندتر از گذشته صرف شود.
تمامی امور مالی صندوق بازسازی و نوسازی شریف در بنیاد حامیان دانشگاه متمرکز است. دبیرخانه آن در انجمن فارغالتحصیلان دانشگاه مستقر است. هیئت امنای صندوق بر کلیه مراحل جذب و هزینه کرد منابع نظارت دقیق خواهد داشت و پاسخگوی همه همراهان این حرکت عظیم خواهد بود.
اکنون نگاه ما به سوی تمام کسانی است که به ایران عشق میورزند و بالندگی بیش از پیش آن آرزویشان است. میخواهیم چنان کنیم که ققنوس این فناوریهای نوین چنان از خاکستر به جای مانده از کینهتوزی دشمن برخیزد که خاطرات آن نسل اندر نسل به آیندگان منتقل شود. امید داریم این حرکت که با هدف بازسازی و نوسازی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفته است، سرآغازی باشد برای مشارکت و همدلی تمامی دلباختگان شریف و ایران برای ساختن آیندهای بهتر و بالندهتر.
در اولین گام شماره حساب ذیل این بیانیه برای جلب کمکهای نقدی معرفی میشود. همچنین در اسرع وقت و پس از آماده شدن مقدمات لازم نسبت به معرفی مسیرهای جذب کمکهای ارزی و رمزارز اطلاع رسانی خواهد شد هیئت امنای صندوق آماده دریافت پیشنهادهای همه فارغالتحصیلان، اشخاص و شرکتهای علاقمند به همراهی با این پویش است».