مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران اعلام کرد:
ارائه خدمات معاینه فنی به بیش از ۲۵ هزار دستگاه خودرو در نوروز/ پذیرش در مراکز بیهقی و الغدیر فقط به صورت اینترنتی است
مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران گفت: با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی، در تعطیلات نوروز مراکز معاینه فنی تهران بدون وقفه فعال بودند و با برنامهریزی زمانی و مکانی مناسب، بیش از ۸۰ درصد مراکز از ابتدای سال تا ۱۴ فروردین به شهروندان خدمات ارائه کردند.
به گزارش ایلنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی اظهار داشت: از ابتدای امسال تا ۱۴ فروردین ماه ۲۵ هزار و ۵۷۳ دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده است. از این آمار، ۲۰ هزار و ۷۱۰ دستگاه خودرو مربوط به مراجعات اول بوده و در نهایت حدود۱۹ هزار و ۶۵۶ دستگاه خودرو موفق به دریافت گواهی معاینه فنی شدهاند.
وی افزود: تعداد گواهی صادره نشان میدهد که در حدود۹۵ درصد از خودروهای مراجعه کننده به مراکز شهر تهران از لحاظ ایمنی و فنی دارای شرایط احراز معاینه فنی بودهاند.
میرزایی قمی ادامه داد: از این تعداد، در حدود ۲ هزار و ۴۴۷ مربوط به گواهی معاینه فنی برتر بوده و براساس این آمار، در حدود ۱۲ درصد از خودروهای مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی شهر تهران معاینه فنی برتر دریافت کردهاند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی در خصوص نحوه پذیرش در مراکز معاینه فنی تصریح کرد: در حال حاضر پذیرش در دو مرکز معاینه فنی بیهقی و الغدیر صرفا به صورت اینترنتی انجام شده و در سایر مراکز پذیرش به صورت اینترنتی و حضوری میباشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی با اشاره بدین موضوع که مراجعین محترم میتوانند جهت اطلاع از وضعیت فعالیت و ساعت کاری مراکز معاینه فنی ثابت و واحدهای سیار معاینه فنی به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران inspection. tehran. ir مراجعه نمایند بیان داشت: کلیه مراکز معاینه فنی براساس تقاضا و میزان مراجعات در ایام کاری هفته حداقل به مدت ۸ ساعت فعال بوده و برخی از مراکز منتخب در روزهای تعطیلات رسمی نیز فعال هستند و شهروندان میتوانند از خدمات این مراکز استفاده کنند.