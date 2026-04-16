وزیر بهداشت عنوان کرد:
درمان ۳۳ هزار مجروح در طول یک ماه و نیم جنگ
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حضور در هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران، از بخشهای مختلف این نهاد بازدید و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در جریان این بازدید، رئیس هیات امنا و مدیران ارشد گزارش جامعی از فعالیتها، برنامهها و دستاوردهای هیات امنا در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی مراکز درمانی کشور را ارائه کردند.
وزیر بهداشت نیز با ابراز رضایت از عملکرد این مجموعه، از تلاشها و اقدامات انجامشده در جهت حمایت از نظام سلامت کشور قدردانی کرد.
ظفرقندی در این بازدید با اشاره به اهمیت تصمیمگیری مبتنی بر شرایط زمان و نیاز کشور، اظهار داشت: هیات امنای صرفهجویی ارزی به گونهای عمل میکند که پاسخگوی اولویتهای بهداشتی کشور باشد و این همان فلسفه اجتهاد در دین است؛ یعنی اتخاذ تصمیم متناسب با شرایط و زمان حاضر.
وی با ذکر خاطرهای از زنده یاد دکتر شیبانی، بنیانگذار این هیات، تأکید کرد: هنر اعضای هیات امنا این است که منطبق با شرایط روز کشور تصمیم بگیرند و اقدامات لازم را به موقع انجام دهند.
وزیر بهداشت ضمن اشاره به اقدامات گسترده این نهاد، خاطرنشان کرد: در جنگ اخیر صهیونی-آمریکایی، ظرف یک ماه و نیم، ۳۳ هزار مجروح توسط تیمهای سلامت درمان شدند و تنها در دو روز، ۵۰۰ مجروح در اصفهان تحت درمان قرار گرفتند؛ این دستاورد حاصل تلاش جمعی تیمهای درمانی و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای ملی است.
او همچنین با یادآوری نقش مهم هیات امنا در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور، گفت: اگرچه این نهاد بهصورت تخصصی در حوزه دارو فعالیت نمیکرد، اما با تشخیص ضرورت در مقطعی حساس کشور، ورود موثری به این حوزه داشت که نمونهای از مدیریت مبتنی بر تشخیص صحیح زمان و نیاز است.
به گزارش وبدا، وزیر بهداشت در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این رویکرد و همکاری تمام بخشها، بتوان ارتقاء هرچه بیشتر سطح خدمات بهداشتی و درمانی را برای مردم به ارمغان آورد.