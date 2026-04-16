پزشکی خانواده؛ اولویت راهبردی نظام سلامت کشور / تأکید بر اجرای فاز عملیاتی برنامه در بابل

به گزارش ایلنا، طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: اجرای برنامه پزشکی خانواده نقش مهمی در بهبود چرخه ارائه خدمات سلامت، ارتقای نظام ارجاع و کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم خانوار دارد و وزارت بهداشت با جدیت پیگیر اجرای فاز عملیاتی آن بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی است.

موهبتی تأکید کرد: موفقیت برنامه پزشکی خانواده وابسته به تأمین مالی پایدار، اصلاح نظام پرداخت و هماهنگی کامل میان وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر است و بدون این الزامات، اجرای کامل طرح با چالش مواجه خواهد شد.

بابل به‌عنوان پایلوت پزشکی خانواده کشور، صحنه ارزیابی ملی این طرح شد؛ جایی که مسئولان وزارت بهداشت با تمرکز بر چالش‌ها، نظام ارجاع و زیرساخت‌ها، مسیر اجرای نسخه ۰۳ را بررسی کردند.

دانشگاه علوم پزشکی بابل که به‌عنوان یکی از پایلوت‌های برنامه پزشکی خانواده در کشور شناخته می‌شود، میزبان جمعی از مسئولان وزارتی، استانی و شهرستانی برای بررسی تخصصی این برنامه و نظام ارجاع بود.

به گزارش وبدا، در این نشست، آخرین وضعیت اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع مورد بررسی قرار گرفت و چالش‌هایی همچون پراکندگی جغرافیایی، افزایش تا ۳۰۰۰ نفر برای هر پزشک و ضرورت بازنگری در توزیع منابع انسانی مطرح شد.

بررسی عملکرد سامانه سیب، میزان پوشش خدمات الکترونیک سلامت، نسخه‌نویسی الکترونیک و نقاط قوت و ضعف این سامانه از دیگر محورهای این جلسه بود.

همچنین فرآیند ارجاع بیماران از سطح یک به سطوح تخصصی (سطح دو و سه)، نقش کلینیک‌های تخصصی، نحوه ثبت و بازخورد ارجاعات در سامانه سیب و ارتباط آن با سامانه‌های بیمه‌ای مورد تحلیل قرار گرفت.

موضوع نظام پرداخت پایدار و هماهنگی میان وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر به‌عنوان یکی از الزامات موفقیت این برنامه مورد تأکید قرار گرفت.

