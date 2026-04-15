تفاهمنامه سازمان شهرداریها و سازمان نظام مهندسی؛
ارائه خدمات مهندسی و صدور رایگان پروانه ساختمانی برای آسیبدیدگیهای جنگ رمضان
بر اساس تفاهمنامه میان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان نظام مهندسی که برای کاهش آلام شهروندان و تسریع در بازسازی ساختمانهای آسیبدیده جنگ رمضان به امضا رسید، ارائه خدمات مهندسی و صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای آسیبدیده به صورت رایگان انجام میشود.
به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به اهمیت بازسازی سریع و ایمن واحدهای مسکونی و زیرساختی، اعلام کرد: این تفاهمنامه با هدف ارائه خدمات یکپارچه، بهموقع و رایگان به شهروندان تدوین شده است.
نصرتی تأکید کرد: همکاری دو دستگاه، نقش مؤثری در بازگشت سریعتر شرایط عادی به مناطق آسیبدیده خواهد داشت. این تفاهمنامه بهمنظور سرعتبخشی به روند ترمیم، بهسازی و بازسازی بناهای خسارتدیده از جنگ تحمیلی رمضان و ساماندهی ارائه خدمات حمایتی به شهروندان آسیبدیده، منعقد گردید.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، سازمان نظام مهندسی ساختمان با تأکید بر ایفای تعهد ملی خود، آمادگی سازمانهای استانی را برای ارائه مجموعهای از خدمات رایگان مهندسی اعلام کرده است. این خدمات شامل موارد زیر است: - ارائه خدمات رایگان مهندسی در فرآیند بازسازی و بهسازی واحدهای آسیبدیده با استفاده از ظرفیت مهندسان داوطلب در استانها. - ارائه خدمات مهندسی رایگان در فرآیند صدور پروانه ساختمانی با بهرهگیری از ظرفیتهای جبرانی برای مهندسان داوطلب. - مشارکت در ایمنسازی ساختمانهای آسیبدیده پایدار و قابل استفاده مجدد، بهویژه توسط مهندسان مجرب دارای صلاحیت ماده ۲۷ و بازرسان گاز، با اعمال سیاستهای تشویقی و جبرانی. - همکاری در ارزیابی خسارات وارد شده به زیرساختهای شهری و روستایی و اماکن عمومی و خصوصی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به دولت و شهرداریها برای اتخاذ سیاستهای مناسب عمرانی و بازسازی.
در همین راستا، شهرداریها نیز با هدف حمایت حداکثری از شهروندان و کاهش نگرانیهای ناشی از خسارات وارد شده، موظف شدند پروانههای ساختمانی مربوط به بازسازی یا نوسازی ساختمانهای آسیبدیده را بدون اخذ عوارض و بر اساس مساحت پروانه و مدارک پیشین ساختمان صادر کنند.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، این اقدام شامل صدور پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و پایانکار خواهد بود. تفاهمنامه یادشده پس از تصویب دبیرخانه شورای امنیت کشور (شاک)، برای اجرا به تمامی دستگاههای مرتبط ابلاغ میشود و زمینهساز سرعتگرفتن روند بازسازی، ارتقای ایمنی ساختمانها و بازگشت سریعتر زندگی عادی به مناطق آسیبدیده خواهد بود.