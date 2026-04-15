معرفی اعضای تیم ملی المپیاد فیزیک ایران برای المپیاد جهانی ۲۰۲۶
اعضای تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در پنجاه و ششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک ۲۰۲۶ در کشور کلمبیا معرفی شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه دانش پژوهان جوان اعلام کرد: اعضای این تیم متشکل از پنج دانشآموز، کیان ضرابیان، هیربد فودازی، نیما کوشکی، امیرسام گوهرپی و محمد میرمحمدی است که نمایندگی کشورمان را در این رقابت بینالمللی بر عهده گرفتهاند.
المپیاد جهانی فیزیک هر سال با حضور تیمهای مستعد علمی از کشورهای مختلف جهان برگزار شده و دانش آموزان جهت کسب مدال باهم رقابت میکنند.