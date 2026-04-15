خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی اعضای تیم ملی المپیاد فیزیک ایران برای المپیاد جهانی ۲۰۲۶

کد خبر : 1773824
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در پنجاه و ششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک ۲۰۲۶ در کشور کلمبیا معرفی شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه دانش پژوهان جوان اعلام کرد: اعضای این تیم متشکل از پنج دانش‌آموز، کیان ضرابیان، هیربد فودازی، نیما کوشکی، امیرسام گوهرپی و محمد میرمحمدی است که نمایندگی کشورمان را در این رقابت بین‌المللی بر عهده گرفته‌اند.

المپیاد جهانی فیزیک هر سال با حضور تیم‌های مستعد علمی از کشور‌های مختلف جهان برگزار شده و دانش آموزان جهت کسب مدال باهم رقابت می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار