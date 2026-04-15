به گزارش ایلنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این تفاهم‌نامه با حضور میثم عبادی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و علیرضا فیروزفر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، علیرضا لادن‌مقدم، معاون تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی؛ در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به امضا رسید و زمینه اجرای یکی از گسترده‌ترین طرح‌های مهارت‌آموزی دانشجویی در کشور را فراهم کرد.

این تفاهم‌نامه در راستای تحقق سیاست‌های کلان توسعه علم و فناوری، اجرای برنامه هفتم پیشرفت و با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی در آینده آموزش عالی و اقتصاد دیجیتال منعقد شده و بر تقویت پیوند میان آموزش، مهارت و زیست‌بوم نوآوری تمرکز دارد.

تمرکز بر توسعه سرمایه انسانی و زیست‌بوم نوآوری

بر اساس مفاد این همکاری، توسعه مهارت‌های دیجیتال، توانمندسازی سرمایه انسانی، حمایت از زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های ملی در دستور کار قرار گرفته است. در قالب این طرح، آموزش‌های کاربردی و مهارت‌محور به‌صورت گسترده در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

همچنین این اقدام نشان‌دهنده رویکرد فعال دانشگاه آزاد اسلامی در شرایط جنگ تحمیلی سوم است؛ رویکردی که علاوه بر تداوم فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، بر تقویت مهارت‌ورزی و آماده‌سازی نیروی انسانی برای نقش‌آفرینی در اقتصاد دیجیتال تأکید دارد.

از مهم‌ترین دستاوردهای پیش‌بینی‌شده این طرح، توانمندسازی رایگان بیش از ۳۰۰ هزار دانشجو در حوزه مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین است که می‌تواند نقش مؤثری در شتاب‌بخشی به تحول دیجیتال کشور ایفا کند.

