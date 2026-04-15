تغییر زمان برگزاری آزمون زبان msrt
اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از تغییر تاریخ برگزاری آزمون زبان انگلیسی msrt در اردیبهشت ماه خبرداد.
به گزارش ایلنا، اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: با توجه به شرایط فعلی تاریخ برگزاری آزمون زبان msrt که قرار بود اردیبهشت ماه برگزار شود به اول خرداد ماه تغییر یافته و تاریخ ثبتنام نیز تا ۱۶ اردیبهشت تمدید شده است.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه سجاد به نشانی https://msrttest.saorg.ir/login.aspx نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.