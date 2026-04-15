آزادی بیش از ۷۰۰ زندانی غیرعمد در ایام جنگ

به گزارش ایلنا از ستاد مردمی دیه کشور، سید اسداله جولایی با تمجید از اقتدار نیروهای مسلح و تقدیر از حماسه اقشار مختلف مردمی در روزهای پرتلاطم جنگ، افزود: در خلال نبرد تحمیلی صهیونی-آمریکایی علی‌رغم محدودیت‌های در واریز وجه و تعطیلی‌های پیش آمده به لطف همیاری خیرین خداجو و حمایت دستگاه قضا تعداد ۲۶ زندانی زن و و ۶۸۳ محکوم مرد بدهکار در جرایم غیرعمد با رقم بدهی بالغ بر پنج همت از بند رهایی یافتند.

وی با تفکیک محکومیت زندانیان مساعده شده، اظهار کرد: در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها ۱۰ بدهکار دیه در حوادث کارگاهی، ۴۶۹ محکوم مالی، ۱۹۶ متعهد ناتوان از پرداخت مهریه و ۴۳ مرد ناتوان از ایفای نفقه از بند رهایی یافته و در این شرایط خاص حاکم بر کشور به آغوش پرمهر خانواده بازگشتند.

این مقام مسئول در خصوص تامین منابع لازم برای این آزادی‌ها، گفت: افزون بر قبولی دادخواست‌ اعسار به ارزش چهار هزار میلیارد تومان، شکات خصوصی نیز در قالب «گذشت رضایتمندانه» با چشم‌پوشی از دریافت رقم ۸۰۲ میلیارد تومان نقش موثری در تسهیل شرایط آزادی داشتند.

رئیس هیات امنای ستاد مردمی دیه کشور یادآور شد: با عنایت به اخذ آخرین استعلام‌های ثبتی و قضایی شرایط استخلاص ۳۰۲ زندانی جرایم غیرعمد دیگر نیز فراهم شده است که امید است پس از طی مراحل قانونی تا پایان فروردین از بند خلاصی یابند.

انتهای پیام/