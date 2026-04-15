ادای احترام هنرمندان به پدر موشکی ایران
جمعی از هنرمندان به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی و تجلیل از رزمندگان و شهدای صنعت موشکی و پهپادی ایران، بر مزار فرماندهان شهید گرد هم آمدند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، مراسم گردهمایی هنرمندان بسیجی به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی و آیین تقدیر از رزمندگان و شهدای صنعت موشکی و پهپادی ایران به خصوص سردار شهید حاج حسن طهرانی مقدم پدر صنعت موشکی ایران، سهشنبه (۲۵ فروردین) بر مزار فرماندهان شهید در قطعه ۲۴ بهشت زهرا (س) برگزار شد.
در این مراسم، چهرههایی همچون علیرضا قزوه (شاعر)، محمد گلریز(خواننده)، مهدی مددکار (تهیهکننده سینما)، محمد حبیبی(مدیر هنری)، حبیب ایلبیگی (مدیرعامل موسسه تصویرشهر)، محمود فرهنگ (نویسنده و کارگردان تئاتر)، انسیه شاهحسینی (کارگردان)، رضا مهدوی(موسیقیدان)، سعید سیدزاده (تهیهکننده سینما)، محمود عبدالحسینی (عکاس) و سیدعباس عظیمیمیرآبادی (تهیهکننده سینما) حضور داشتند.
علیرضا قزوه شاعر در ابتدای مراسم ضمن ادای احترام به شهدا اظهارداشت: سلام به شهید بزرگ و امام تمام شهیدان انقلاب، حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای. روز هنر انقلاب اسلامی است و به بهانه این هفته گرد هم آمدهایم تا یاد شهید سید مرتضی آوینی را گرامی بداریم.
وی گفت: خاطرات زیادی با شهیدآوینی داریم؛ یکی از ویژگیهایش این بود که هر گاه میخواستیم به او سلام کنیم، او پیشقدم میشد و به بزرگتر و کوچکتر خود سلام میکرد که این یکی از خصوصیات بارز او بود.
قزوه با اشاره به نقش برجسته این شهید در ایجاد ادبیات و فرهنگ مقاومت در ایران افزود: ما از زمان حمله مغولها جنگ داشتهایم و مردم در گوشهوکنار کشور مقاومت کردهاند؛ حتی زنان روی دشمن آب جوش میریختند اما این مقاومت پراکنده بوده و ثبت نشده است. روایت شده زمان مشروطه در تهران ۲۰ زن، لباس رزم پوشیدند و مبارزه کردند اما آن بسیجی که امام(ره) ایجاد کرد، امروز آمریکا را در گِل قرار داده است.
این شاعر با بیان خاطراتی از رهبر انقلاب اظهار داشت: این فرهنگ مقاومت و سخنان نسل جوان، حرفهای تازهای دارد و این واقعیت میدان است. ۲۱ سال پیش در محضر رهبر شهید انقلاب، شبی در خانه یکی از شهدا در کرمان بودیم. اهل خانه از ابتدا تا انتها گریه کردند. حضرت آقا طبق روال همیشه که برای خانواده شهدا یک قرآن را به اسم شهید مینوشتند، مشغول نوشتن اسم شهید روی قرآن بودند. اسم آن شهید «سیدعلی» بود؛ آقا روی قرآن نوشته بودند، تقدیم به خانواده شهید «سیدعلی حسینی خامنهای» و به ما نشان دادند و البته من خیلی تلاش کردم که این قرآن را به دست آورم که نشد.