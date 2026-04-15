تقویم جدید آزمونهای علوم پزشکی سال ۱۴۰۵
مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، تقویم جدید آزمونهای علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد و بر اساس این تقویم، نخستین آزمون در نیمه دوم اردیبهشت برگزار میشود و روند برگزاری آزمونها تا اسفندماه جاری ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا از وبدا، طبق این تقویم آزمونهای مهمی از جمله پذیرش دستیار در رشتههای تخصصی بالینی پزشکی، آزمون صلاحیت حرفهای گروه پرستاری، اتاق عمل و هوشبری، آزمونهای زبان انگلیسی MHLE، آزمونهای علوم پایه و پیشکارورزی پزشکی و دندانپزشکی همچنین آزمونهای ارتقای دستیاران تخصصی در تاریخهای مختلف سال برگزار میشوند.
بر اساس اعلام مرکز سنجش علوم پزشکی، برخی از آزمونها از جمله آزمون صلاحیت حرفهای گروه پرستاری، اتاق عمل و هوشبری و آزمونهای کارشناسی ارشد در حال حاضر فاقد تاریخ قطعی بوده و زمان دقیق برگزاری آنها متعاقباً اعلام خواهد شد.
همچنین آزمونهای زبان انگلیسی وزارت بهداشت (MHLE) در چند نوبت طی سال ۱۴۰۵ شامل تاریخهای ۲۸ خردادماه، ۸ مردادماه، ۱۲ آذرماه و یکم بهمنماه برگزار میشود.
آزمونهای علوم پایهپزشکی، علوم پایه دندانپزشکی و پیشکارورزی نیز در دو نوبت در شهریور و بهمنماه برنامهریزی شده است.
در ادامه تقویم جدید آزمونهای علوم پزشکی، آزمونهای مهم دیگری مانند پذیرش دکتری تخصصی (Ph.D)، آزمونهای ارزیابی دانشآموختگان خارج از کشور و آزمونهای صلاحیت بالینی نیز در بازههای زمانی مختلف سال برگزار خواهند شد.
براساس این گزارش، تقویم جدید منتشر شده پس از تغییراتی که در تقویم قبلی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی سوم ایجاد شده، تدوین شده است و تلاش شده که داوطلبان بتوانند با برنامهریزی دقیق با آمادگی حداکثری در امتحانات شرکت کنند، هر چند که به دلیل شرایط کنونی کشور ممکن است در طول سال، تغییراتی در برخی تاریخ آزمونها اعمال شود.
جدول کامل تقویم جدید آزمونهای علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۵ را میتوانید در آدرس https://education.tums.ac.ir/ZcsTo مشاهده کنید.