برنامه درسی امروز مدرسه تلویزیونی

به گزارش ایلنا، بر اساس جدول پخش اعلام شده، برنامه «مدرسه تلویزیونی ایران» امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین از ساعت ۱۰ تا ۱۶ در قالب درس‌های مختلف برای پایه‌های تحصیلی دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم روی آنتن می‌رود.

در بخش دبستان، از ساعت ۱۰ درس ریاضی پایه‌های اول، دوم و پنجم و ششم ارائه می‌شود.

در بخش متوسطه اول، درس زبان انگلیسی برای پایه‌های هفتم، هشتم و نهم پخش خواهد شد.

در بخش متوسطه دوم نیز از ساعت ۱۶، درس فیزیک و حسابان برای پایه یازدهم و درس فیزیک برای پایه دوازدهم ارائه می‌شود.

این برنامه با هدف کمک به آموزش دانش‌آموزان و دسترسی آسان‌تر به محتوای درسی از طریق تلویزیون تهیه و پخش می‌شود.