در ایام جنگ ۱۳ میلیون قوطی شیرخشک تولید شد

به گزارش ایلنا، شهرام شعیبی مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت تامین و مصرف شیرخشک در کشور اظهار کرد: مصرف ماهانه شیرخشک حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار قوطی است.

وی افزود: در حال حدود ۹۰ درصد از تولید شیرخشک کشور را شرکت‌های داخلی بر عهده دارند.

شعیبی ادامه داد: در ایام جنگ حدود ۱۳ میلیون قوطی شیرخشک تولید شد و با گسترش شبکه توزیع، برنامه‌ریزی ماهانه برای توزیع انجام گرفت. به دلیل افزایش سفرها، به ویژه در استان‌های شمالی و خراسان و... تقاضا در استان‌هایی که بیشتر بود، با اشباع داروخانه‌ها تلاش شد نیاز بازار تامین شود.

به گفته وی، شرکت‌های پخش نیز کاملاً پای کار آمدند و در ایام تعطیل در حالت آماده‌باش قرار گرفتند تا در صورت نیاز، ارسال‌ها انجام شود و در صورت بروز کمبود، حداکثر طی ۲۴ ساعت شیرخشک به آنها ارسال می‌شد.

شعیبی افزود: در این ایام، تعدادی از داروخانه‌ها به‌عنوان مراکز منتخب برای توزیع شیرخشک تعیین شدند تا مردم دسترسی کامل داشته باشند و بازار دچار هیجان نشود. همچنین ابلاغ شد در هر نوبت بیش از دو قوطی شیرخشک به هر متقاضی داده نشود تا کمبود کاذب در بازار ایجاد نشود.

وی گفت: جلسات حضوری و وبیناری با ۶ شرکت تولیدکننده برگزار شد تا وضعیت بازار به‌صورت مستمر رصد شود. در حال حاضر وضعیت مناسب است و برای آینده هم باید تمهیدات مناسب بیاندیشیم.

