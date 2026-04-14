پیام معاون وزیر بهداشت به مناسبت فرا رسیدن ۲۵ فروردین

به گزارش ایلنا، این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«نیروی انسانی توانمند، پایه اصلی تحول و پایداری در نظام سلامت است»

فرا رسیدن ۲۵ فروردین ماه، «روز ملی منابع انسانی» را به تمامی همکاران شریف، متعهد و سخت‌کوش خانواده صمیمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سراسر کشور، به ویژه متولیان و کارشناسان حوزه مدیریت منابع انسانی، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

در دنیای امروز و در پیچیدگی‌های مدیریت سازمانی، «سرمایه انسانی» نه تنها به عنوان برترین دارایی، بلکه به عنوان پیشران اصلی توسعه و رکن رکین ارتقای کیفیت خدمات شناخته می‌شود.که این مهم در نظام سلامت، به واسطه ماهیت خدمات انسان دوستانه دو چندان می نماید.

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با درک عمیق از جایگاه والای سرمایه‌های انسانی، راهبردهای کلان خود را بر پایه سه اصل «عدالت‌محوری»، «شایسته‌گزینی» و «ارتقای رفاه و معیشت» بنا نهاده است. ما بر این باوریم که تحقق اهداف عالیه نظام سلامت و اجرای موفق اسناد بالادستی، تنها در سایه نگاه تکریمی به کارکنان و ایجاد بستری مناسب برای رشد حرفه‌ای و شکوفایی استعدادهای آنان میسر خواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز، از تلاش‌های بی‌شائبه تمامی مدیران و کارکنان حوزه منابع انسانی که در جهت صیانت از حقوق همکاران، شفاف‌سازی فرآیندها، هوشمندسازی سیستم‌های اداری و تأمین نیروی انسانی متخصص در اقصی نقاط کشور تلاش می‌کنند، قدردانی می‌نمایم.

امید است در سال جاری، با اتکا به درگاه ایزد منان و با بهره‌گیری از توانمندی‌های بی‌بدیل شما همکاران گرامی، گام‌های بلندتری در جهت تعالی سازمانی، ارتقای رضایتمندی شغلی و در نهایت ارائه خدمات شایسته به ملت شریف ایران برداریم.

از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات، سلامتی و بهروزی همگان را مسألت دارم.

معاون توسعه مدیریت و منابع

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

انتهای پیام/