«امین عینکچی» عضو هیئت مدیره انجمن داروخانه‌داران درباره کمبودهای دارویی کشور در شرایط حاضر به خبرنگار ایلنا توضیح داد: این سخن که هیچ کمبودی در حوزه دارو نداریم، قطعا برای روحیه دادن به مردم در شرایط جنگ است. اما حقیقت آن است که از وقتی ارز دارو دچار تحولاتی شد و از سوی دیگر تحریم‌ها رخ داد، ما نتوانستیم داروی خارجی وارد کشور کنیم که به عنوان مثال داروی تنفسی سیمبیکورت هم یکی از این موارد است.همچنین اگر اقلام دارویی مدتی در دسترس بوده‌اند به دلیل وجود آن‌ها در انبارها بوده است.

او ادامه داد: البته برخی از شرکت‌های دارویی اعلام کرده‌اند که رفرنس دارو را از منابع مربوطه در خارج از کشور گرفته‌اند و دارو را با همان شکل و شمایل خارجی، در داخل تولید کرده‌اند. با این حال هنوز هم نمی‌توانیم بگوییم در داروخانه‌ها همه داروها وجود دارند، حتی پیش از جنگ هم برخی از نمایندگان مجلس تاکید کرده بودند که حداقل در حوزه ۱۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود یا فقدان مواجه هستیم.

عضو هیئت مدیره انجمن داروخانه‌داران ایران از برخی اقلام دارویی نام برد که کمبود آن‌ها توسط داروخانه‌ها اعلام شده است: داروی قلبی «پلاویکس» و «اوسویکس»، در حوزه بیماری دیابت انواع «انسولین» ها، در حوزه بیماری‌های اعصاب و روان، «آسنترا»، «آلونتا» و «کلونازپام»، داروی گوارشی «کلیدنیوم سی»، مسکن ژلوفن، «آمپول سینوپار»، داروی پروستات «اومنیک»، داروی «آمیلوپرس» برای کنترل فشار خون، همچنین داروی «هیدروکسی کلروکین» در حوزه خودایمنی، «ارگوتامین سی» برای سردردهای میگرنی، قرص و آمپول وارداتی «استرادیول» برای بیماری‌های هورمونی از جمله مواردی هستند که در حال حاضر کمبود آن‌ها در داروخانه‌ها مشهود است.

او با انتقاد از قیمت بالای دارو در کشور و توان کم شهروندان برای تامین نیازهای دارویی خود عنوان کرد: در چنین وضعیتی مردم نمی‌توانند به دلیل ترس از شرایط جنگ، اقدام به خرید زیاد داروهای مورد نیاز و دپو کردن دارو کنند، مگر قشر محدودی که در نوک قله درآمدی کشور قرار دارند. به علاوه اینکه داروها تاریخ انقضا دارند و باید تا زمان گذشت این تاریخ استفاده شوند و سوم اینکه سیستم بیمه‌ای کشور اجازه تخلف نمی‌دهد. بنابراین امکان کمبود دارو به دلیل خرید و دپو کردن دارو توسط شهروندان وجود ندارد.

عضو هیئت مدیره انجمن داروخانه‌داران ایران با اشاره به برداشته شدن ارز ترجیحی دارو در دولت سیزدهم گفت: تغییرات مربوط به ارز دارو و بالا رفتن قیمت دارو، تحریم‌ها، مسائل مرتبط با ارتباطات بین‌المللی کشور، در کنار تاخیر در پرداخت بدهی توسط بیمه‌ها یا عدم پرداخت بدهی باعث شد که داروخانه‌ها درآمد مشخصی نداشته باشند و از سال ۱۴۰۰ به بعد بسیاری از آن‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.

او اضافه کرد: در حال حاضر انحصار برخی اقلام دارویی مرتبط با بیماری سرطان مانند داروی شیمی درمانی در اختیار داروخانه‌های ۲۰ گانه مانند هلال احمر، ۱۳ آبان و امثال آن‌ها است. برخی از معاونان پیشین وزارت بهداشت هم که داروخانه‌هایی را تاسیس کرده‌اند با توجه به روابطی که دارند، ممکن است چنین داروهایی را در داروخانه داشته باشند، اما این موارد محدود است. از طرف دیگر بسیاری از اقلام دارویی از سیستم بیمه کنار گذاشته شده‌اند مانند برخی از داروهای گیاهی. مسائلی که در کمبود برخی اقلام دارویی در داروخانه‌ها موثر است.

