۱۵ شهید یک خانواده امروز تشییع شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: پانزده شهید یک خانواده امروز سه‌شنبه همزمان با شهادت امام صادق (ع) با حضور مردم شهید پرور کرج تشییع شد.

به گزارش ایلنا، امیرحسین دانش کهن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: در جریان حملات وحشیانه دشمن صهیونی آمریکایی به نقاط مختلف ایران اسلامی، شهروندان و مناطق غیرنظامی هدف حملات نظامی قرار گرفتد و در یکی از تلخ‌ترین این رخدادها در روستای رامجین از توابع شهرستان ساوجبلاغ منجر به شهادت ۱۵ نفر از اعضای یک خانواده شد.

وی ادامه داد: پیکر‌های مطهر این ۱۵ شهید امروز سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام  در گلزار شهدای امامزاده محمد علیه السلام به خاک سپرده شد.

