۱۵ شهید یک خانواده امروز تشییع شد

به گزارش ایلنا، امیرحسین دانش کهن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: در جریان حملات وحشیانه دشمن صهیونی آمریکایی به نقاط مختلف ایران اسلامی، شهروندان و مناطق غیرنظامی هدف حملات نظامی قرار گرفتد و در یکی از تلخ‌ترین این رخدادها در روستای رامجین از توابع شهرستان ساوجبلاغ منجر به شهادت ۱۵ نفر از اعضای یک خانواده شد.

وی ادامه داد: پیکر‌های مطهر این ۱۵ شهید امروز سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در گلزار شهدای امامزاده محمد علیه السلام به خاک سپرده شد.

انتهای پیام/