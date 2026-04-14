بررسی ۱۷۷ مورد طغیان بیماری منتقله از آب و مواد غذایی
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اعلام آمار فعالیتهای دانشگاههای علوم پزشکی از ۱۰ اسفند تا ۲۴ فروردین، بر تشدید نظارتهای بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و همچنین پایش کیفیت آب آشامیدنی در سراسر کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از وبدا، محسن فرهادی گفت: در بازه زمانی مذکور، مجموعاً ۸۵۱۲۵۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، ۲۳۷۷۱۲ مورد بازرسی از اماکن عمومی و ۸۷۴۵۶ مورد بازرسی از کارگاهها و کارخانجات انجام شده است. همچنین، در راستای تضمین سلامت آب آشامیدنی، ۷۳۵۶۴۵ مورد کلرسنجی و ۵۴۵۹۷ مورد نمونهبرداری صورت گرفته است.
او با اشاره به سنجشهای میدانی، از ثبت ۱۰۰۴۶۸۶ مورد سنجش پرتابل سطوح و مواد غذایی خبر داد و افزود: در این مدت، ۷۹۸۱۲ کیلوگرم مواد غذایی که از چرخه مصرف انسانی خارج شدند.
وی در خصوص نظارت بر سلامت مواد غذایی، به ۸۹۱۵ مورد نمونهبرداری از مواد غذایی اشاره کرد و گفت: ۱۷۷ مورد طغیان بیماری منتقله از آب و مواد غذایی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات ویژه در حوادث اشاره کرد و اظهار داشت: در حوادث شیمیایی ۸۱۵ مورد اقدامات ویژه انجام شده و در حوزه حوادث پرتویی نیز مورد خاصی گزارش نشده است.
فرهادی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای اجرای قوانین و مقررات بهداشتی، ۱۰,۳۱۰ مرکز و مکان به مراجع قضایی معرفی و ۱,۶۲۴ مرکز نیز به دلیل تخلفات بهداشتی پلمب یا تعطیل شدند.