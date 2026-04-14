هوای تهران پاک شد

شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت اعلام کرد شاخص کیفیت هوای تهران امروز به عدد ۴۱ رسیده و در شرایط پاک قرار دارد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت، شاخص کیفیت هوای تهران در روز جاری به عدد ۴۱ رسیده که نشان‌دهنده وضعیت پاک در پایتخت است.

همچنین میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته عدد ۵۸ ثبت شده که بیانگر شرایط قابل قبول برای شهروندان بوده است.

طبق این گزارش، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، تهران ۸ روز هوای پاک و ۱۶ روز هوای قابل قبول را تجربه کرده است.

