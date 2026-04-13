شهادت ۱۶ مامور راهور در جنگ

به گزارش ایلنا، سردار حسن مؤمنی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با تشریح اقدامات انجام شده در طول ۴۰ روز جنگ، از مدیریت ترافیک، امدادرسانی و کاهش تصادفات خبر داد و گفت: در این مدت ۱۶ نفر از همکاران راهور به فیض شهادت نائل شدند.

مومنی به تأمین سوخت در ایام جنگ اشاره و تصریح کرد: با همکاری شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، توزیع سوخت در جایگاه‌های شهری و محورهای مواصلاتی به‌خوبی انجام شد و در مسیرهای پرتردد نیز جایگاه‌های سیار سوخت مستقر شدند که خوشبختانه در این حوزه نیز هیچ مشکلی برای هموطنان ایجاد نشد.

وی افزود: در حوزه خدمات شماره‌گذاری، حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت تعویض پلاک شدند که از این تعداد، حدود ۱۰ هزار دستگاه مربوط به خودروهای نوشماره و وارداتی بوده و روند انجام امور آنها با سرعت بیشتری پیگیری شد.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در همین مدت، بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف شدند که این آمار جدا از وسایل نقلیه دارای پرونده شکایت است. همچنین بیش از ۷ هزار مورد مربوط به فک رهن و امور مرتبط با اسناد خودرو انجام شد.

وی گفت: در بخش صدور اسناد نیز ۴ هزار سند خودرو نوشماره چاپ و تحویل متقاضیان شد. همچنین مهلت وکالت‌نامه‌های تعویض پلاک که از ۹ اسفند به بعد منقضی شده بودند، تا پایان خردادماه تمدید شد.

مومنی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه گواهینامه‌های رانندگی تصریح کرد: اعتبار گواهینامه‌ها به مدت یک سال تمدید شد و شهروندان برای تمدید یا تعویض آن نیازی به مراجعه حضوری ندارند. علاوه بر این، کارتکس آموزشگاه‌های رانندگی نیز به مدت ۶ ماه تمدید شد.

وی افزود: به‌منظور رفاه حال مردم، جرایم رانندگی برای خودروهایی که دارای مبالغ بالا بودند به‌صورت قسطی در نظر گرفته شد تا از مراجعات غیرضروری جلوگیری شود.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا همچنین از تسریع در ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ خبر داد و گفت: با همکاری شهرداری‌ها و شرکت‌های بیمه، کارشناسان پلیس به محل اعزام شدند تا فرآیند کارشناسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود؛ در حالی که در شرایط عادی، مالکان باید برای ثبت درخواست مراجعه می‌کردند.

وی در پایان به تعامل با گمرک اشاره کرد و افزود: در این مدت، فرآیند شماره‌گذاری آمبولانس‌ها، اتوبوس‌ها و خودروهای سنگین که در محل واردات بودند، با تسهیل و سرعت بیشتری انجام شد.

