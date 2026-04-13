جمعیت هلال احمر اعلام کرد:
نجات ۹۶۰ نفر از زیر آوار حملات هوایی در تهران
جمعیت هلال احمر اعلام کرد که امدادگران این جمعیت در طول جنگ تحمیلی سوم موفق شدند ۹۶۰ نفر را زنده از زیر آوار خرابه های حملات هوایی دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونیستی در تهران، نجات دهند.
به گزارش ایلنا از هلال احمر، امدادگران هلال احمر از ابتدای آغاز جنگ تحمیلی (۹ اسفندماه) در مجموع هزار و ۷۱۱ عملیات نجات فنی و رهاسازی را در محل های مورد هدف حملات دشمن انجام دادند که با اجرای این عملیات ها در شهر تهران ۹۶۰ نفر زنده از زیر آوار نجات پیدا کرد.
براساس گزارش این جمعیت، ۱۲۵ هزار و ۶۳۰ واحد غیرنظامی شامل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و حدود 24 هزار واحد تجاری در سراسر کشور براثر حملات تروریستی دشمن دچار آسیب شده است.
بخشی از این واحدها به طور کامل تخریب شده و برخی دیگر نیز دچار خسارات جدی شدهاند، تمامی این مستندات جمعآوری شده و ضمن ارسال اولیه، در حال تکمیل برای ارائه به نهادهای بینالمللی است تا ابعاد این جنایات به صورت دقیق ثبت و پیگیری شود.
همچنین در این حملات ۳۳۹ مرکز درمانی شامل بیمارستانها، داروخانهها، آزمایشگاهها، مراکز بهداشتی و اورژانس مورد اصابت قرار گرفتند که برخی از آنها به طور موقت از چرخه خدمت خارج شدند و برخی دیگر نیز بلافاصله فعالیت خود را از سر گرفتند.