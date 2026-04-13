نجات ۹۶۰ نفر از زیر آوار حملات هوایی در تهران

براساس گزارش این جمعیت، ۱۲۵ هزار و ۶۳۰ واحد غیرنظامی شامل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و حدود 24 هزار واحد تجاری در سراسر کشور براثر حملات تروریستی دشمن دچار آسیب شده است.

بخشی از این واحدها به طور کامل تخریب شده و برخی دیگر نیز دچار خسارات جدی شده‌اند، تمامی این مستندات جمع‌آوری شده و ضمن ارسال اولیه، در حال تکمیل برای ارائه به نهادهای بین‌المللی است تا ابعاد این جنایات به صورت دقیق ثبت و پیگیری شود.

همچنین در این حملات ۳۳۹ مرکز درمانی شامل بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز بهداشتی و اورژانس مورد اصابت قرار گرفتند که برخی از آنها به طور موقت از چرخه خدمت خارج شدند و برخی دیگر نیز بلافاصله فعالیت خود را از سر گرفتند.