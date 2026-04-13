به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان، فرماندهی انتظامی کشور اعلام کرد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مستمر و با شناسایی و هویت یابی قاچاقچیان سلاح، مشخص شد این قاچاقچیان، مقادیر زیادی سلاح را از طریق نوار مرزی دو استان غربی بصورت کوله بری به داخل کشور وارد و قصد انتقال به استان های مرکزی دارند.

در ادامه نسبت به توقیف خودروی قاچاقچیان اقدام و پس از دستگیری متهمان، در بازرسی از خودرو تعداد ۴ کوله حاوی تعداد ۱۳۰ قبضه کلت کمری کشف، ضبط و خودرو توقیف شد.

همچنین در بازرسی از منزل دیگر همدستان این قاچاقچیان سلاح (به عنوان مسئول مالی و تامین ارز مورد نیاز جهت خرید سلاح)، تعدادی مدارک و اسناد جعلی، مقادیر قابل توجهی ارز (دلار و یورو)، لوازم تهیه مدارک جعلی شامل اسکنر، تبلت و لپ تاپ، مهر و ... کشف و متهم دستگیر شد.

قابل ذکر اینکه از ابتدای جنگ رمضان، تعداد ۲۸۰۰ قبضه انواع سلاح جنگی کشف شده است.