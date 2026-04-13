بارش پراکنده در بیشتر مناطق کشور

به گزارش ایلنا، پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی از فعالیت سامانه بارشی در اکثر استان‌های کشور، همراه با رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال تگرگ در مناطق مستعد است. دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نیز طی دو روز آینده مواج و متلاطم خواهند بود.

انتظار می‌رود در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، مرکزی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و به‌طور پراکنده در برخی نقاط سمنان، خراسان‌های رضوی و جنوبی، اصفهان، فارس و بوشهر، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ دهد. همچنین در برخی نقاط گردوخاک، در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

همچنین سه‌شنبه ۲۵ فروردین فعالیت سامانه بارشی در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات البرز در استان‌های تهران، البرز، قزوین و زنجان ادامه خواهد داشت. رگبار و رعدوبرق، بارش برف در ارتفاعات، تگرگ در مناطق مستعد و وزش باد شدید موقتی از جمله پدیده‌های جوی این روز خواهد بود.

دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مواج و متلاطم گزارش شده است.

انتهای پیام/