اجرای طرح ترافیک در تهران به حالت عادی بازگشت

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: با تصویب اعضای شورای شهر طرح ترافیک در تهران از امروز به حالت عادی بازگشت.

به گزارش ایلنا، سید جعفر تشکری هاشمی با اشاره به اجرای طرح ترافیک در تهران گفت: با تصویب اعضای شورای شهر، طرح ترافیک در تهران از امروز به حالت عادی بازگشت. 

 
وی با بیان اینکه پس از حمله دشمن صهیونی امریکایی به کشورمان طرح ترافیک از تاریخ ۹ اسفند  ۱۴۰۴ تا دیروز لغو شده بود گفت: اما با توجه به عادی شدن ترددها و افزایش تعداد خودروها مقرر شد که طرح ترافیک و طرح محدوده کنترل آلودگی هوا از امروز دوباره در شهر تهران اجرایی شود. 
 
به گزارش صدا و سیما، تشکری هاشمی تصریح کرد‌: اعضای شورای شهر تصمیم گیری  در خصوص طرح ترافیک در صورت تغییر شرایط را به شهرداری تهران واگذار کردند.
