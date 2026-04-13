اجرای طرح ترافیک در تهران به حالت عادی بازگشت
کد خبر : 1772761
به گزارش ایلنا، سید جعفر تشکری هاشمی با اشاره به اجرای طرح ترافیک در تهران گفت: با تصویب اعضای شورای شهر، طرح ترافیک در تهران از امروز به حالت عادی بازگشت.
وی با بیان اینکه پس از حمله دشمن صهیونی امریکایی به کشورمان طرح ترافیک از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا دیروز لغو شده بود گفت: اما با توجه به عادی شدن ترددها و افزایش تعداد خودروها مقرر شد که طرح ترافیک و طرح محدوده کنترل آلودگی هوا از امروز دوباره در شهر تهران اجرایی شود.
به گزارش صدا و سیما، تشکری هاشمی تصریح کرد: اعضای شورای شهر تصمیم گیری در خصوص طرح ترافیک در صورت تغییر شرایط را به شهرداری تهران واگذار کردند.