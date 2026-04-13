قدرت، عقلانیت، هوشیاری و وحدت باید در کنار هم معنا پیدا کند

متن پیام رییس جمعیت هلال‌احمر به شرح زیر است:

مردم شریف و سرافراز ایران اسلامی، جوانان غیور، و داوطلبان و امدادگران فداکار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران،

امروز کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود قرار دارد؛ مقطعی که در آن، قدرت، عقلانیت، هوشیاری، وحدت و ایثار باید در کنار هم معنا پیدا کند. همان راهبرد جامعی که قرآن کریم در آیات ۶۰ تا ۶۴ سورهٔ انفال به ما آموخته است. در گام نخست، خداوند فرمان می‌دهد: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ…» این آیه امروز، فقط خطاب به میدان نظامی نیست؛ بلکه خطاب به همهٔ ملت است: به جوانی که باید توان علمی و مهارتی خود را افزایش دهد، به امدادگری که باید آمادهٔ پاسخگویی در سخت‌ترین شرایط باشد، به مردمی‌که با حضور در صحنه و تجمعات آگاهانه، اقتدار ملی را به نمایش می‌گذارند.

امروز، آمادگی یعنی: آمادگی برای دفاع، آمادگی برای خدمت، آمادگی برای نجات جان انسان‌ها و در این میان، شما امدادگران هلال احمر، پیشتازان میدان انسان‌دوستی و جهاد بی‌ادعا هستید. اما قرآن، مسیر را یک‌بعدی نمی‌بیند؛ بلکه توازن را می‌آموزد: «وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا…» یعنی ما ملتی هستیم که اگر صلحی واقعی، عادلانه و صادقانه باشد، آن را می‌پذیریم؛ چرا که هدف، حفظ جان و کرامت انسان‌هاست. اما این صلح، هرگز به معنای ساده‌لوحی یا عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی نیست. از همین رو، هشدار الهی بلافاصله می‌رسد: «وَإِن یُرِیدُوا أَن یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللَّهُ…» در شرایطی که دشمن ممکن است با ابزار مذاکره، به دنبال فشار یا فریب باشد،

پیام قرآن روشن است: هوشیار باشید، اما مضطرب نباشید. محکم بایستید، اما متکی به خدا باشید. برای ملت ما، اتکا فقط به محاسبات ظاهری نیست؛ پشتوانهٔ ما ایمان، تجربهٔ مقاومت، و اعتماد به وعدهٔ الهی است و اما ستون اصلی این مسیر: «وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ…». آنچه امروز بیش از هر چیز دشمن را نگران می‌کند، نه فقط توان دفاعی ما، بلکه وحدت و همبستگی مردم است. اینکه مردم در میدان‌ها حضور دارند، اینکه دل‌ها به هم نزدیک است، اینکه همه در کنار هم، با یک هدف ایستاده‌اند. این اتحاد و همبستگی، این یک‌صدایی مردم، این ایستادن در کنار یکدیگر تحت هدایت و فرمان رهبر عزیزمان نعمت بزرگی است که دشمن را مأیوس می‌کند و امید را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد و در این مسیر، روحیهٔ فداکاری، جهاد و ایثار، همچون چراغی روشن، راه را نشان می‌دهد؛ ملتی که با تمام توان، آمادهٔ دفاع است، از هیچ سختی نمی‌هراسد و برای حفظ عزت خود، از جان و مال دریغ نمی‌کند.

این همان نعمتی است که قرآن می‌فرماید: با هیچ ثروتی قابل ایجاد نیست، بلکه هدیهٔ الهی است و شما جوانان غیور و امدادگران عزیز، در متن این وحدت قرار دارید. بی‌هیچ تمایزی، برای همه، نماد زندهٔ ایثار، فداکاری و خدمت خالصانه و در نهایت، این پیام آرامش‌بخش و اقتدارآفرین: «حَسْبُکَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»، یعنی: وقتی خدا با شماست،و وقتی مردم مؤمن و متحد در کنار شما هستند، هیچ تهدیدی، هیچ فشاری، و هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند این مسیر را متوقف کند.

پیام امروز به مردم عزیز، به‌ویژه جوانان و امدادگران: در میدان بمانید و حضور خود را حفظ کنید، آمادگی خود را برای هر شرایطی افزایش دهید، با روحیهٔ جهادی، در خدمت مردم باشید، فریب ظواهر را نخورید و با بصیرت تصمیم بگیرید، و بیش از همیشه، دل‌ها را به هم نزدیک نگه دارید. این مسیر، مسیر عزت، مقاومت و پیروزی است؛ مسیری که در آن، قدرت با اخلاق، صلابت با عقلانیت، و جهاد با انسان‌دوستی همراه است و بدانید که ملتی که این‌گونه بایستد، شکست‌ناپذیر است.