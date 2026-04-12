رئیس عقیدتی ـ سیاسی فراجا:
نیروهای مسلح آماده دفاع از دین و ملت ایران هستند
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کشور ضمن شکرگزاری برای نعمت انقلاب اسلامی و رهبری امام خامنهای، بر استقامت، شجاعت و قدرت ملت ایران در پاسداشت ارزشهای انقلاب تأکید کرد و نیروهای مسلح را آماده دفاع از دین، اسلام، قرآن و ملت ایران خواند و این آمادگی را نعمتی بزرگ برشمرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی پلیس فارس در روز یکشنبه ۲۳ فروردین، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی کشور مجدداً بر ایستادگی محکم مردم و نیروهای مسلح پشت سر ولی فقیه و اطاعت از دستورات ایشان تأکید و دفاع از انقلاب و ارزشها را تا آخرین قطره خون تضمین کرد.
حجتالاسلام علی شیرازی با ورود به شیراز و در جمع مردم انقلابی با اشاره به اینکه ملت ایران در صورت شهادت رهبر خود قیام کرده و انتقام خون شهدا را خواهند گرفت، بیان کرد: اگر توافقی نیز صورت گیرد، این ملت ایران است که شرایط آن را تعیین خواهد کرد، نه آمریکاییها.
وی به قدرت جمهوری اسلامی در وقایع اصفهان اشاره کرد و گفت: تا زمانی که این ملت وصل به خداست و برای دین و آرمانهای انقلاب و دفاع از راه شهدا در صحنه هست، خدا پشتیبان این ملت است.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه آرامش ملت زمانی حاصل میشود که ترامپ و نتانیاهو به سزای اعمال خود برسند، افزود: ولو توافق بشود ملت ایران با کفر مصالحه نمیکند، توافق برای این است که جنگ تمام شود نه اینکه بین ایران و آمریکا آشتی شود.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خواستار عذرخواهی ترامپ و نتانیاهو از ملت ایران و اعتراف به اشتباه خود شد.
شیرازی با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا هستند، بیان کرد: امروز مردم و نیروهای مسلح در صحنه هستند و این ملت از راهش از انقلابش جدا نمیشود و محکم در صحنه هستند.
وی با یادآوری دوران دفاع مقدس، بیان کرد: هر پرچمی که به زمین افتاد، فرماندهای دیگر آن را برداشت و محکمتر ادامه داد و آینده نیز چنین خواهد بود.
شیرازی به سران آمریکا توصیه کرد که تاریخ و عظمت ملت ایران را مرور کنند و بدانند که این ملت همان ملتی است که شاه را بیرون کرد و صدام را شکست داد و در آینده بلایی بر سر آنها خواهد آمد که جسمشان خوراک مار و مور میشود و جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.