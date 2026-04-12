نیروهای مسلح آماده دفاع از دین و ملت ایران هستند

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس در روز یکشنبه ۲۳ فروردین، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی کشور مجدداً بر ایستادگی محکم مردم و نیروهای مسلح پشت سر ولی فقیه و اطاعت از دستورات ایشان تأکید و دفاع از انقلاب و ارزش‌ها را تا آخرین قطره خون تضمین کرد.

حجت‌الاسلام علی شیرازی با ورود به شیراز و در جمع مردم انقلابی با اشاره به اینکه ملت ایران در صورت شهادت رهبر خود قیام کرده و انتقام خون شهدا را خواهند گرفت، بیان کرد: اگر توافقی نیز صورت گیرد، این ملت ایران است که شرایط آن را تعیین خواهد کرد، نه آمریکایی‌ها.

وی به قدرت جمهوری اسلامی در وقایع اصفهان اشاره کرد و گفت: تا زمانی که این ملت وصل به خداست و برای دین و آرمان‌های انقلاب و دفاع از راه شهدا در صحنه هست، خدا پشتیبان این ملت است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه آرامش ملت زمانی حاصل می‌شود که ترامپ و نتانیاهو به سزای اعمال خود برسند، افزود: ولو توافق بشود ملت ایران با کفر مصالحه نمی‌کند، توافق برای این است که جنگ تمام شود نه اینکه بین ایران و آمریکا آشتی شود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خواستار عذرخواهی ترامپ و نتانیاهو از ملت ایران و اعتراف به اشتباه خود شد.

شیرازی با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا هستند، بیان کرد: امروز مردم و نیروهای مسلح در صحنه هستند و این ملت از راهش از انقلابش جدا نمی‌شود و محکم در صحنه هستند.

وی با یادآوری دوران دفاع مقدس، بیان کرد: هر پرچمی که به زمین افتاد، فرمانده‌ای دیگر آن را برداشت و محکم‌تر ادامه داد و آینده نیز چنین خواهد بود.

شیرازی به سران آمریکا توصیه کرد که تاریخ و عظمت ملت ایران را مرور کنند و بدانند که این ملت همان ملتی است که شاه را بیرون کرد و صدام را شکست داد و در آینده بلایی بر سر آنها خواهد آمد که جسمشان خوراک مار و مور می‌شود و جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.

