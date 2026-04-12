رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا اعلام کرد:
کشف بیش از ۵۵ کیلوگرم کوکائین/ دستگیری سر شبکه و اعضای اصلی باند
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از کشف بیش از ۵۵ کیلوگرم کوکائین و دستگیری سر شبکه و اعضای اصلی باند خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار ایرج کاکاوند با اشاره به اینکه در راستای برنامه ریزیهای راهبردی، موثر و با هدف برخورد جدی با باندها و شبکههای تهیه و توزیع مواد مخدر از نوع کوکائین با منشاء کشورهای تولید کننده، افزود: معاونت امور منطقهای و امور بین الملل پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در راستای تحقق اهداف بلند مدت خود پس از ۶ ماه فعالیتهای بی وقفه اطلاعاتی، شناسائی عناصر و باندهای ورود کوکائین به داخل خاک کشورمان و ترانزیت آن را در کار ویژه خود قرار داد.
وی افزود: در نهایت با شناسایی عناصر اصلی برخی از باندهای فعال این گونه مواد مخدر پس از هماهنگی با مقامات محترم قضایی، اقدام به انهدام یکی از باندهای اصلی تهیه و توزیع ماده مخدر کوکائین کرده و از این شبکه بیش از ۵۵ کیلوگرم ماده مخدر کوکائین کشف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا بیان کرد: ۳ نفر از جمله سرکرده باند مزبور که فعالیتهای گستردهای در امر توزیع کوکائین در کشور داشتند، دستگیر شدند.
بر اساس گزارش پلیس، سردار کاکاوند گفت: شناسایی و برخورد با سایر باندها و عناصر تهیه و توزیع ماده مخدر کوکائین کماکان در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا است.