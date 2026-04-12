شناسایی هویت بیش از ۳۳۰۰ شهید در جنگ

به گزارش ایلنا، عباس مسجدی صبح امروز در حاشیه نخستین جلسه شورای مدیران سازمان در سال ۱۴۰۵، ضمن تجلیل از رشادت های نیروهای مسلح مقتدر کشور و حضور حماسی مردم عزیزمان در میدان و آرزوی پیروزی نهایی برای میهن عزیزمان، با اشاره به اقدامات این سازمان در استان های مختلف در طول جنگ رمضان و تأکید بر این موضوع که مرجع رسمی اعلام این آمار سازمان پزشکی قانونی کشور است، افزود: از شروع تهاجم دشمنان به میهن عزیزمان، سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به وظایف ذاتی، اقدامات خود را در شناسایی و تعیین هویت پیکرهای مطهر شهدا و تحویل آنها به خانواده‌های عزیزشان آغاز کرد که تعداد شهدای شناسایی شده تا پایان روز ۲۱ فروردین به سه هزار و ۳۷۵ نفر رسید.

وی با اشاره به تفکیک سنی شهدای جنگ تصریح کرد: از بین شهدای شناسایی شده هفت نفر (۲.۱ درصد) زیر یک سال، ۲۵۵ نفر (۷.۵۵ درصد) ۱ تا ۱۲ سال و ۱۲۱ نفر (۳.۵۸ درصد) ۱۳ تا ۱۸ سال بودند.

مسجدی افزود: بر همین اساس، یک هزار و ۷۶۱ نفر از شهدا (۵۲.۱۸ درصد) در گروه سنی ۱۹ تا ۴۰ سال، ۹۰۶ نفر (۲۶.۸۴ درصد) در گروه سنی ۴۱ تا ۶۰ سال و ۲۲۳ نفر (۶.۶۱ درصد) در گروه سنی بالای ۶۱ سال قرار داشتند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه طبیعتاً تابعیت اکثر شهدای جنگ رمضان ایرانی بوده، اظهار کرد: در بین شهدا افرادی با تابعیت کشورهای افغانستان، سوریه، ترکیه، پاکستان، چین، عراق و لبنان نیز وجود دارد.

وی در خصوص استان‌های دارای بیشترین تعداد شهدا در جنگ رمضان نیز گفت: بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور در این جنگ بیشترین تعداد شهدا به ترتیب مربوط به استان های تهران، هرمزگان و اصفهان بوده است.

مسجدی در ادامه با تأکید بر اینکه خدمات پزشکی قانونی در طول جنگ رمضان با توان حداکثری به مردم و خانواده‌های معزز شهدا ارائه شد، افزود: در استان‌هایی که درگیر جنگ بوده و از نظر حجم مأموریت‌ها خط مقدم محسوب می شدند، فعالسازی حداکثری سالن‌های تشریح صورت گرفت و با شیفت بندی چند لایه و شبانه روزی برای پزشکان و تکنسین‌ها، فرایند پذیرش، کد گذاری، شماره گذاری، ثبت الکترونیک و ارجاع موارد به آزمایشگاه‌ها به طور منظم و با کمترین تأخیر انجام شد.

وی با بیان اهمیت و حساسیت در شناسایی دقیق و بدون خطای شهدای عزیز جنگ، اظهار کرد: حساس ترین مرحله این مأموریت جلوگیری از هرگونه اشتباه در تعیین هویت بود که برای تحقق این امر استانداردهای سخت گیرانه بالینی و قانونی در این مأموریت، متناسب با شرایط جنگی، تعریف و به مورد اجرا گذاشته شد.

به گفته وی، در راستای یکپارچگی رویه‌ها نیز دستورالعمل‌های واحد و متمرکز از سوی ستاد سازمان به تمامی استان ها ابلاغ و نظارت دقیق ستادی برای اجرای صحیح این دستورالعمل ها اعمال شد؛ بنابراین تمامی استان‌ها مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغ شده اقدام کردند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در توضیح فرایندهای علمی به کار گرفته شده در شناسایی پیکرها خاطرنشان کرد: از مهم ترین اقدامات کلیدی در این حوزه می توان به برداشت نمونه های بافتی با حداقل دستکاری و با رعایت کامل حرمت پیکر مطهر شهدا، استخراج پروفایل DNA، مطابقت پروفایل با نمونه های خویشاوندان درجه یک و دو، ثبت نتایج در سامانه های قابل ردیابی و مستندسازی و صدور نظر کارشناسی نهایی مبنی بر تعیین هویت قطعی اشاره کرد.

وی همچنین با قدردانی از تلاش های پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی در مدیریت و شناسایی پیکرهای مطهر شهدا و همچنین تشکر از هم افزایی ایجاد شده بین دستگاه‌ها و سازمان ها در ارائه خدمات به مردم و خانواده های شهدا، اظهار کرد: در جریان این جنگ و در بحث مدیریت و شناسایی پیکرهای مطهر شهدا شاهد ایجاد هم افزایی و همکاری تنگاتنگ میان دستگاه های مختلف در سطح کشور بودیم که در تهران با وجود بیشترین میزان ارجاع پیکرهای مطهر، به واسطه همکاری بسیار خوب و نزدیک مجموعه معراج شهدا، شهرداری تهران، سازمان بهشت زهرا (سلام الله علیها)، ستاد کل نیروهای مسلح، مرکز ژنتیک نور دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، فراجا، گروه های داوطلب و جهادی و پزشکی قانونی بودیم که منجر به تسهیل خدمت رسانی و انجام هرچه بهتر و سریع تر امور شد که جا دارد از تمامی این عزیزان به واسطه تلاش های جهادی، حضور مستمر، فراهم آوری شرایط بهینه برای ارائه خدمات به مردم عزیز و همکاری خالصانه تشکر کنیم.

بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، مسجدی در پایان با اشاره به تلاش‌های همه جانبه سازمان در طول جنگ تحمیلی رمضان و تعطیل نشدن خدمت رسانی به مردم و مراجعین عزیز گفت: با وجود شرایط جنگی در کشور تلاش شد در عین حفظ دقت بالای علمی در تعیین هویت، پیکر مطهر شهدا در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی و تحویل بستگان شود و با توجه به اهمیت زنجیره تأمین تجهیزات، با پیش بینی های صورت گرفته در این خصوص فرایند ارائه خدمات بدون هیچ گونه اختلالی به انجام رسید.

انتهای پیام/