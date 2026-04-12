اعزام بیش از ۱۷۰۰ واحد گشت فوریتهای اجتماعی برای حمایت از آسیبدیدگان
به گزارش ایلنا، عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران از ۱۷۰۰ واحد گشت فوریتهای اجتماعی در ایام جنگ رمضان خبر داد.
وی با اشاره به شرایط خاص حاکم بر پایتخت در این ایام، هدف از این اقدام را شناسایی، جذب و ساماندهی بهموقع آسیبدیدگان اجتماعی عنوان کرد و افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته، تلاش شد تا هیچ فرد آسیبدیدهای در سطح شهر بدون حمایت رها نشود.
رحمانی در تشریح جزئیات این اعزامها گفت: در این بازه زمانی، یک هزار و ۱۴۷ واحد گشت بهطور مستقیم از سوی سازمان و ۵۷۰ واحد گشت نیز با مشارکت مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به نقاط مختلف شهر اعزام شدند.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در پایان گفت: این عملیات حمایتی که بهصورت شبانهروزی انجام شد، نقش مهمی در کنترل آسیبهای اجتماعی و کاهش التهاب روانی در میان قشرهای آسیبپذیر پایتخت ایفا کرد. این گشتها وظیفه داشتند علاوه بر ساماندهی معتادان متجاهر و افراد بیسرپناه، مداخلات فوری را برای کسانی که در جریان حوادث اخیر دچار سردرگمی شده بودند، به انجام برسانند.