نجات مرد ۵۰ ساله از چاه معدن شن و ماسه
فردی که در چاه ۴ متری معدن شن و ماسه مرزیگران گرفتار شده بود، نجات یافت.
به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام آتش نشانی اراک، یک مورد سقوط در گودال در یک معدن شن و ماسه حوالی مرزیگران، به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و گروه نجات به محل حادثه اعزام شد.
پس از حضور آتشنشانان در محل مشخص شد که یک مرد حدودا ۵۰ ساله به دلایل نامشخصی تعادل خود را از دست داده و به داخل چاهی به عمق تقریبی ۴ متر در یک معدن شن و ماسه حوالی مرزیگران سقوط کرده است.
نجاتگران آتشنشانی با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی چاه و کار در ارتفاع، بلافاصله وارد عمل شده و پس از ایمنسازی محیط و تثبیت وضعیت مصدوم، وی را با موفقیت از چاه خارج کردند.
فرد آسیبدیده پس از انتقال به سطح زمین، تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شد.