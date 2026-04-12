اجرای طرح ترافیک تهران از فردا
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از اجرای طرح ترافیک پایتخت از فردا دوشنبه ۲۴ فروردین خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید جعفر تشکری هاشمی گفت: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران قرار بود تا تا پایان امروز، بیست و سوم فروردین ماه اجرای طرح ترافیک در تهران ملغی باشد، اما بر اساس تصمیم جدید مدیریت شهری مقرر شد اجرای طرح ترافیک از فردا به حالت عادی بازگردد.
وی افزود: در این حال به شهرداری تهران اجازه داده شده که در صورت خارج شدن شرایط از حالت عادی در هر مقطعی میتواند نسبت به بازنگری در اجرای طرح ترافیک اقدام کند.