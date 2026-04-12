تمدید مهلت ثبت‌نام طرح ترافیک خبرنگاران تا ۱۵ اردیبهشت ماه

معاون سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تمدید مهلت ثبت‌نام طرح ترافیک خبرنگاران تا ۱۵ اردیبهشت ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، آرش رسا ایزدی گفت: خبرنگاران می‌بایست پس از ورود به سامانه شهرزاد و کلیک بر روی گزینۀ طرح ترافیک، وارد قسمت «خبرنگار هستم» شده و پس از آن مدارک لازم شامل معرفی‌نامه، شناسنامه، بیمۀ خبرنگاری یا ۱۰ اثر خود طی ۶ ماه گذشته را در این قسمت بارگذاری کنند.

وی افزود: پس از بررسی مدارک خبرنگاری در صورت وجود نقص مدرک، پیامکی برای افراد ارسال خواهد شد تا با مراجعۀ مجدد به سامانۀ شهرزاد، نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

 معاون سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  تصریح کرد:  در این مرحله نیز در صورت تأیید مدارک خبرنگاری برای ثبت نام‌کنندگان پیامکی ارسال خواهد شد که دریافت آن به منزلۀ تخصیص سهمیۀ طرح ترافیک نیست، بلکه صرفاً نشانۀ گذر از مرحلۀ تأیید مدارک و ادامۀ فرایند مراحل تخصیص سهمیه خواهد بود.

