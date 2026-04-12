اعلام ضوابط تولید بدون کارخانه محصولات آرایشی و بهداشتی
مدیرکل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، از انتشار فهرست اولیه واحدهای تولیدی دارای حدنصاب امتیاز برای فعالیت در مدل تولید بدون کارخانه خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمود آلبویه، با اشاره به تکمیل فرآیند ارزیابی و امتیازدهی کارخانجات فعال حوزه آرایشی و بهداشتی، گفت: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، واحدهای تولیدی که موفق به کسب حدنصاب لازم در شاخصهای فنی، تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و رعایت استانداردهای GMP شدهاند، در فهرست اولیه تولید بدون کارخانه قرار گرفتهاند.
وی با تشریح مزایای الگوی تولید بدون کارخانه افزود: در این مدل، صاحبان برند و ایدهپردازان میتوانند بدون نیاز به سرمایهگذاری سنگین در احداث واحد تولیدی، با استفاده از ظرفیت خالی کارخانههای تایید شده و تحت نظارت مستقیم سازمان غذا و دارو، محصولات خود را با نام تجاری اختصاصی به بازار عرضه کنند.
مدیرکل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: انتشار این فهرست در پرتال رسمی سازمان، شفافیت لازم را برای انتخاب همکار تولیدی فراهم میکند و به متقاضیان امکان میدهد بر اساس شاخصهای عینی و کارشناسی، تصمیمگیری دقیقتری داشته باشند.
آلبویه با تاکید بر توانمندی تولیدکنندگان داخلی در بهرهگیری از فناوریهای روز و دانش فنی بومی، افزود: امروز بسیاری از واحدهای صنعتی کشور با تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی متخصص، قادر به تولید محصولاتی با کیفیت مطلوب و رقابتپذیر هستند و این ظرفیت با حمایت از شرکتهای دانشبنیان بیش از پیش تقویت شده است.
وی با اشاره به روند رو به رشد ثبت درخواستهای تولید بدون کارخانه گفت: استقبال فعالان حوزه کسبوکار از این الگوی نوین، نشاندهنده نیاز بازار به چابکی در تولید و کاهش زمان عرضه محصول است و سازمان غذا و دارو با تسهیل فرآیندهای نظارتی، بستر مناسبی برای تحقق این هدف فراهم کرده است.
مدیرکل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در ادامه به توسعه زیرساختهای نظارتی و هوشمندسازی فرآیندها اشاره کرد و گفت: پایش مستمر کیفیت محصولات، نظارت بر خط تولید و کنترل نهایی فرآوردهها، ضامن حفظ سلامت مصرفکنندگان و اعتماد عمومی به محصولات تولید داخل است.
آلبویه در پایان با دعوت از فعالان حوزه آرایشی و بهداشتی برای بهرهگیری از فرصتهای ایجاد شده در مدل تولید بدون کارخانه، تاکید کرد: ادامه برنامههای حمایتی، توسعه همکاریهای فنی و تخصصی میان صاحبان برند و واحدهای تولیدی، و نظارت هوشمند بر فرآیندها، سه رکن اصلی سیاستگذاری سازمان غذا و دارو برای تضمین کیفیت، ایمنی و رشد پایدار صنعت آرایشی و بهداشتی کشور است.