انتصابات و راهبردهای جدید فراجا در حوزه فرهنگی/ هلدینگ رسانهای ناجیهنر راهاندازی شد
معاون فرهنگی اجتماعی فراجا و رئیس هیئت مدیره موسسه ناجی هنر طی احکامی جداگانه مدیران مجموعه هلدینگ ناجی هنر را منصوب کردند.
به گزارش ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی در توضیح بیشتر گفت: با هدف توسعه و تعمیق ارتباط رسانهای با طیف گسترده مخاطبین و همچنین تنوعبخشی به گونههای مختلف هنری جهت تسهیل و تسریع در انتقال مفاهیم مورد نظر به اقشار جامعه، هلدینگ رسانهای ناجیهنر راهاندازی میشود.
این هلدینگ شامل چهار زیرمجموعه اصلی میباشد که عبارتند از موسسه فرهنگی هنری ناجیهنر، موسسه رسانهای هنری رَسا، شرکت شهرکهای سینمایی پلیس و کانون تبلیغاتی ۳۶۰
وی افزود: در همین راستا سرهنگ زینالعابدین مرادی به عنوان سرپرست" هلدینگ ناجی هنر" ، سید سعید کاتبی به عنوان مدیرعامل موسسه " فرهنگی ناجیهنر " ، محمدجواد شجری به عنوان مدیرعامل موسسه " رسانه ای رَسا " و مهدی یارندی به عنوان مدیرعامل "شهرکهای سینمایی پلیس" / منصوب شدند.
بر اساس اعلام پلیس، معاون فرهنگی اجتماعی فراجا اظهار کرد: مدیرعامل " کانون تبلیغاتی ۳۶۰ " نیز به زودی معرفی خواهد شد.