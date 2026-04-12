۲۴ فروردین، آخرین مهلت ثبت درخواست مهمانی دانشجویان علمی کاربردی

۲۴ فروردین، آخرین مهلت ثبت درخواست مهمانی دانشجویان علمی کاربردی
دانشگاه علمی کاربردی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آخرین مهلت ثبت درخواست مهمانی دانشجویان این دانشگاه روز دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه است.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه این دانشگاه آمده است: فرصت مجدد ثبت درخواست مهمانی دانشجویان در سامانه جامع آموزشی دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ که از ۱۷ فروردین آغاز شده بود، فردا دوشنبه ۲۴ فروردین پایان می‌یابد.

بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه نقل‌وانتقالات دانشگاه، ثبت درخواست مهمانی صرفاً برای دانشجویانی مجاز است که حداقل یک نیمسال تحصیلی را با گذراندن حداقل ۱۲ واحد درسی در مرکز آموزشی مبدأ سپری کرده باشند. لذا باتوجه به مدت زمان باقیمانده لازم است دانشجویان متقاضی برای تکمیل فرآیند ثبت درخواست مهمان اقدام کنند.

اخبار مرتبط
