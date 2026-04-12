مراکز پرندهفروشی زیر ذرهبین محیطزیست
بازدید محیطزیستی از مرکز خرید و فروش پرندگان خلیج فارس با حضور نماینده ساماندهی و بهرهبردار مرکز انجام شد.
به گزارش ایلنا، در این بازدید، وضعیت خرید و فروش انواع پرندگان مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس مشاهدات، هیچگونه تخلف یا دادوستد غیرمجاز پرندگان مشاهده نشد. با این حال، کارشناسان بر لزوم توجه جدی به ملاحظات محیطزیستی و بهداشتی این مرکز تأکید کردند.
از جمله این موارد میتوان به جمعآوری صحیح آبهای سطحی و فاضلاب خاکستری، ضرورت اجرای سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و خاکستری، بهسازی کف محل نگهداری کبوتران و ایمنسازی ساختمانهای مورد استفاده اشاره کرد. همچنین رعایت اصول بهداشتی برای جلوگیری از انتقال بیماری بین پرندگان و از پرندگان به انسان ضروری دانسته شد.
در پایان، استقرار دائمی و حضور مستمر دامپزشک در محل بهعنوان یک اقدام ضروری برای حفظ سلامت پرندگان و ارتقای شرایط محیطی مرکز پیشنهاد شد.