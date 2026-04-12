۵۰ وطن فروش خائن در عملیات ویژه پلیس دستگیر شدند

به گزارش ایلنا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد که طی عملیات های منسجم و هماهنگ پلیس در ۱۶ استان، به شبکه بزرگ و طراحی شده سازمان اطلاعاتی دشمن ضربه سختی وارد شد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

دستگیری ۵۰ نفر از مزدوران وطن فروش و خائن به مردم که با تهیه و ارسال موقعیت‌های حساس از جمله تأسیسات و زیرساخت‌های ارائه خدمات به مردم، ایستگاه‌های ایست و بازرسی، محل استقرار نیروهای تأمین کننده امنیت مردم جهت انجام اقدامات جنگی و تعیین لوکیشن سیار یا ثابت برای اصابت موشک و ... با دشمن آمریکایی صهیونیستی همکاری می‌کردند و کشف تجهیزات تخصصی و الکترونیکی، استارلینک، سلاح، مهمات و.. بخشی از دستاوردهای این عملیات های پلیسی است.

بخش مهمی از این عملیات ها در پی گزارش های خبری مردم به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به سرانجام رسید. جزئیات نحوه همکاری این افراد با دشمن به زودی منتشر خواهد شد.

