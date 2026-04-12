به گزارش ایلنا، حمزه محمدی‌مقدم اظهار کرد که چهارمین کاروان کمکی از عراق به ایران شامل اقلامی مانند ۱۱ دستگاه لودر، بیل مکانیکی، موتورسیکلت، ویلچر، چادر و وسایل سرمایشی و گرمایشی می‌شود.

وی افزود که این آمبولانس‌ها و تجهیزات پس از ورود به ایران، در اختیار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و سپس بر اساس نیازسنجی در مناطق آسیب‌دیده توزیع خواهند شد تا خدمات امدادی افزایش یابد.

محمدی‌مقدم یادآور شد این کمک‌ها نشان‌دهنده اعتماد متقابل و نتیجه سال‌ها همکاری و حضور مؤثر ایران در کنار کشورهای دیگر در شرایط بحرانی تلقی می‌شود.

وی ادامه داد که این اقدام عراق به عنوان نمادی از همبستگی و پیوند ژرف میان دو ملت ایران و عراق توصیف شده است.

در جریان جنگ تحمیلی اسرائیل و آمریکا علیه ایران اسلامی کشور عراق با اهدای کمک‌های بشر دوستانه و برپایی ایستگاه‌های صلواتی همکاری و همراهی نزدیکی با مردم ایران داشته است.

در اقدامی متقابل به علت تخریب تاسیسات شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر کوت مرکز استان واسط عراق، ۱۱ تانکر آب آشامیدنی، کلر گندزدایی و آزمایشگاه سیار از ایلام به این شهر ارسال شد.

انتهای پیام/