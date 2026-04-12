دریافت چهارمین محموله کمکهای بشردوستانه عراق
چهارمین محموله کمکهای بشردوستانه عراق شامل ۲۸ دستگاه آمبولانس مجهز و ۶۵ تریلی حامل انواع تجهیزات امدادی و عمرانی، تحویل جمعیت هلالاحمر کشور شد.
به گزارش ایلنا، حمزه محمدیمقدم اظهار کرد که چهارمین کاروان کمکی از عراق به ایران شامل اقلامی مانند ۱۱ دستگاه لودر، بیل مکانیکی، موتورسیکلت، ویلچر، چادر و وسایل سرمایشی و گرمایشی میشود.
وی افزود که این آمبولانسها و تجهیزات پس از ورود به ایران، در اختیار جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و سپس بر اساس نیازسنجی در مناطق آسیبدیده توزیع خواهند شد تا خدمات امدادی افزایش یابد.
محمدیمقدم یادآور شد این کمکها نشاندهنده اعتماد متقابل و نتیجه سالها همکاری و حضور مؤثر ایران در کنار کشورهای دیگر در شرایط بحرانی تلقی میشود.
وی ادامه داد که این اقدام عراق به عنوان نمادی از همبستگی و پیوند ژرف میان دو ملت ایران و عراق توصیف شده است.
در جریان جنگ تحمیلی اسرائیل و آمریکا علیه ایران اسلامی کشور عراق با اهدای کمکهای بشر دوستانه و برپایی ایستگاههای صلواتی همکاری و همراهی نزدیکی با مردم ایران داشته است.
در اقدامی متقابل به علت تخریب تاسیسات شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر کوت مرکز استان واسط عراق، ۱۱ تانکر آب آشامیدنی، کلر گندزدایی و آزمایشگاه سیار از ایلام به این شهر ارسال شد.